Uhićen jedan od najtraženijih bjegunaca na svijetu

Jedan od najtraženijih svjetskih bjegunaca, kineski državljanin Zhi Dong Zhang, ponovno je uhićen nakon smjelog bijega te je izručen Sjedinjenim Američkim Državama gdje ga čekaju teške optužbe za trgovinu drogom i pranje novca. Kubanska vlada potvrdila je jučer kasno navečer da ga je predala meksičkim vlastima, nakon čega je uslijedilo njegovo konačno izručenje SAD-u, piše BBC.

Tko je "Brat Wang"?

Zhi Dong Zhang, poznat i pod nadimcima Brat Wang, Pancho i HeHe, prema američkom Ministarstvu pravosuđa, organizirao je golemu međunarodnu mrežu za trgovinu fentanilom i pranje novca koja se protezala od Kine, preko Meksika, do SAD-a. Američki tužitelji i meksičko državno odvjetništvo smatraju ga ključnim igračem u globalnoj trgovini drogom, tvrdeći da je oprao milijune dolara za zloglasne kartele Sinaloa i Jalisco - nova generacija (CJNG), piše Index.

"Brat Wang može se smatrati ključnom vezom između meksičkih kartela i kineskih kemijskih tvrtki u nabavi prekursorskih kemikalija za fentanil", rekao je bivši agent DEA-e Mike Vigil, dodajući da je bio ključan i u pretvaranju novca od droge u kriptovalute. Ako bude osuđen, Zhanga vjerojatno čeka ista sudbina kao i druge narkobosove poput Joaquina "El Chapa" Guzmana - doživotni zatvor u strogo čuvanom američkom zatvoru.

Filmski bijeg i sretna okolnost

No, priča o tome kako je "Brat Wang" uopće završio u Havani je nevjerojatna. Sve je počelo bijegom iz kućnog pritvora u Mexico Cityju, navodno kroz rupu u zidu, nakon čega je privatnim zrakoplovom pobjegao na Kubu u neuspješnom pokušaju da se domogne Rusije.

Zhang je prvi put uhićen u Mexico Cityju u listopadu 2024. godine. Iako je isprva bio u zatvoru maksimalne sigurnosti, sudac mu je odobrio kućni pritvor, odluku koju je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum nazvala "skandaloznom".

Neuspjeli dolazak u Rusiju

Po dolasku na Kubu u srpnju ove godine, Zhang je planirao otići u zemlju koja nema sporazum o izručenju sa SAD-om. Uspio je osigurati mjesto na izravnom letu iz Havane za Moskvu koristeći lažne dokumente. Međutim, lažni dokumenti nisu prošli provjeru ruskih imigracijskih vlasti.

Navodno ne shvaćajući u potpunosti koga drže, Rusi su ga nakon kratkog zadržavanja jednostavno vratili na Kubu. Pri drugom slijetanju u Havanu, kubanske službe sigurnosti već su znale njegov pravi identitet.

Sigurnosni analitičari vjeruju da su ga vlasti na Kubi držale nekoliko mjeseci kako bi ga detaljno ispitali prije nego što su ga poslale natrag u Meksiko. Meksički tajnik za javnu sigurnost, Omar Harfuch, brzo se zahvalio Kubi na suradnji, koja je Meksiko poštedjela sramote zbog još jednog pobjeglog visokoprofilnog zatvorenika.

Politička pozadina i suradnja

Kao i uvijek nakon uhićenja velikog narkobosa, postavlja se pitanje hoće li njegovo uklanjanje utjecati na globalnu trgovinu drogom. Prema Vigilu, to je pitanje možda i bespredmetno jer je Zhang već godinu dana bio izvan igre - u zatvoru, kućnom pritvoru ili bijegu. "To zapravo neće imati utjecaja jer karteli već imaju pojedince koji rade za njih i koji mogu početi zamjenjivati Brata Wanga", rekao je Vigil. "Čak ni u slučaju El Chapa Guzmana, koji je bio mnogo veća figura, to nije imalo utjecaja na globalnu trgovinu drogom", ustvrdio je.

Izručenje dolazi u vrijeme pojačanog pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa na meksičku predsjednicu Sheinbaum da učini više u borbi protiv trgovine fentanilom. Administracija Claudije Sheinbaum odgovorila je značajnim povećanjem zapljena droge i izručenjem desetaka članova kartela u SAD, uključujući i zvučna imena poput Rafaela Cara Quintera, traženog zbog ubojstva agenta DEA-e 1985. godine.