Uhićen britanski princ Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor, poznatiji kao bivši princ Andrew, uhićen je danas u Velikoj Britaniji, javlja BBC.

Prema informacijama koje prenosi britanski javni servis, muškarac u šezdesetim godinama iz Norfolka uhićen je zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti (misconduct in public office). Policija je potvrdila da su u tijeku i pretrage na adresama u Berkshireu i Norfolku.

„U sklopu istrage danas (19. veljače) uhitili smo muškarca u šezdesetim godinama iz Norfolka zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti te provodimo pretrage na adresama u Berkshireu i Norfolku. Osoba se trenutačno nalazi u policijskom pritvoru“, stoji u policijskom priopćenju koje prenosi BBC.

Policija, sukladno nacionalnim smjernicama, nije službeno imenovala uhićenu osobu te je upozorila da je slučaj aktivan i da se pri objavi informacija mora voditi računa o mogućem nepoštivanju suda.

Pomoćnik glavnog načelnika policije Oliver Wright izjavio je kako je nakon detaljne procjene otvorena istraga o navodnoj zlouporabi javne dužnosti. Dodao je da je važno zaštititi integritet i objektivnost istrage te da će javnost biti obaviještena u odgovarajuće vrijeme.

BBC navodi da zasad nije poznato koja je policijska uprava provela uhićenje, no jutros su u Sandringhamu u Norfolku, gdje Andrew živi nakon što je napustio dom u Windsoru, viđena vozila za koja se vjeruje da su neoznačena policijska vozila.

Ovo je prvi put da je bivši princ uhićen. Andrew Mountbatten-Windsor ranije se suočavao s brojnim optužbama vezanim uz povezanost s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, no sve je optužbe dosad odlučno negirao.

BBC navodi da zasad nisu poznati detalji uhićenja te da će više informacija biti objavljeno čim postanu dostupne.