Close Menu

Uhićen britanski princ Andrew

UPRAVO

Andrew Mountbatten-Windsor, poznatiji kao bivši princ Andrew, uhićen je danas u Velikoj Britaniji, javlja BBC.

Prema informacijama koje prenosi britanski javni servis, muškarac u šezdesetim godinama iz Norfolka uhićen je zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti (misconduct in public office). Policija je potvrdila da su u tijeku i pretrage na adresama u Berkshireu i Norfolku.

„U sklopu istrage danas (19. veljače) uhitili smo muškarca u šezdesetim godinama iz Norfolka zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti te provodimo pretrage na adresama u Berkshireu i Norfolku. Osoba se trenutačno nalazi u policijskom pritvoru“, stoji u policijskom priopćenju koje prenosi BBC.

Policija, sukladno nacionalnim smjernicama, nije službeno imenovala uhićenu osobu te je upozorila da je slučaj aktivan i da se pri objavi informacija mora voditi računa o mogućem nepoštivanju suda.

Pomoćnik glavnog načelnika policije Oliver Wright izjavio je kako je nakon detaljne procjene otvorena istraga o navodnoj zlouporabi javne dužnosti. Dodao je da je važno zaštititi integritet i objektivnost istrage te da će javnost biti obaviještena u odgovarajuće vrijeme.

BBC navodi da zasad nije poznato koja je policijska uprava provela uhićenje, no jutros su u Sandringhamu u Norfolku, gdje Andrew živi nakon što je napustio dom u Windsoru, viđena vozila za koja se vjeruje da su neoznačena policijska vozila.

Ovo je prvi put da je bivši princ uhićen. Andrew Mountbatten-Windsor ranije se suočavao s brojnim optužbama vezanim uz povezanost s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, no sve je optužbe dosad odlučno negirao.

BBC navodi da zasad nisu poznati detalji uhićenja te da će više informacija biti objavljeno čim postanu dostupne.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0