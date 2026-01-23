Uhićen 38-godišnjak: Policiji dragovoljno predao kokain, u stanu pronađene i zabranjene tablete

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te neovlaštene proizvodnje i prometa tvari zabranjenih u sportu. Kako je izvijestila policija, događaj se zbio jučer, 22. siječnja, u Brodarici, gdje su policijski službenici uočili muškarca "sumnjivog ponašanja".

Dragovoljno predao pvc vrećicu s kokainom

Tijekom postupanja muškarac je policijskim službenicima dragovoljno predao jednu pvc vrećicu ispunjenu drogom kokain. Bruto težina pronađene droge iznosila je 20,05 grama. Nakon toga 38-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije radi provođenja kriminalističkog istraživanja.

U sklopu istraživanja, temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, policija je također 22. siječnja u Brodarici obavila pretragu stana kojim se osumnjičeni koristi. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto 200 komada tableta koje se nalaze na listi zabranjenih tvari u sportu, dvije digitalne vage za precizno mjerenje te manji novčani iznos.

Predan pritvorskom nadzorniku, prijava ide državnom odvjetništvu

Po završetku kriminalističkog istraživanja, 38-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.