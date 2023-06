UGOSTITELJ: "Zašto nekima pada promet, a nama raste 40%? Jer naš moto nije 'Bukom do turista'"

Tomislav Pavleka, ugostitelj iz Istre za portal Morski.hr u svojoj kolumni se osvrnuo na turizam u Hrvatskoj. Evo što je sve otkrio.

Prenosimo vam tekst portala Morski.hr.

"Imali smo nekoliko dobrih sezona zbog nekoliko razloga. Oni su van naše moći upravljanja doživljajnom ekonomijom koju nazivamo jednostavno, turizam.

Turizam implementira kulturu, transporte, red, zdravstvo, tišinu i čistoću. Godinama s gađenjem nazivam novi oblik uvaljivanja ljudima ovog našeg ponudbenog jada jednostavno: " Bukom do turista"!

Sve što na Jadranu vrijedi, okupirali su pohlepnici i ekipa za očevid

Najljepše uvale pretvorili smo u zone za zabavu skromnih potrošača i mahom drogiranih i pijanih grupica koje arlauču i ne daju mira nikome. Plaže koje nešto vrijede danas su kampovi i skladišta kontejnera i spavaone plitkih turista koji vole biti među jednakima i guraju se jedni do drugih da operu suđe u zajedničkim praonama.

Djeca nisu nikako organizirana i dalje od lošeg sladoleda nemaju čime se radovati.

Mladi imaju izobilje bučnih birceva s groznom muzikom i jeftinom drogom i alkoholom bez mogućnosti niti kvalitetnog povraćanja pred jutro.

Sve što na Jadranu vrijedi okupirali su pohlepnici i ekipa za očevid. Jedni i drugi sjajno surađuju od Zrća, Obonjana, Splita i Ultre, Zadra... da ne nabrajam, ne da mi se.

Što sam ja uradio da ne bude tako u mojoj kući?

Prvo sam zabranio sve vrste droga, smanjio sam buku na minimum do mjere da i konobari tiho govore, potrudio se da personal ima smisla i stila da su pismeni i da gotovo svi nešto sviraju. Jezike da ne spominjem, to je normalno da svi govore perfektan engleski, i to je minimum. U našoj jazz konobi svakodnevno svira za ručak i večeru vrhunski pijanist lagani piano bar jazz. Zatvaramo u 23 sata kako bi svi od nas i mi sami od njih imali mirne noći za san i sex.

Gadljivo je tko sve nastupa po lokalnim feštama samo kako bi političari pribavili poene lokalnog življa.

Ne može tako ozbiljnu industriju voditi ekipa bez predznanja ili kakve životne kvalifikacije za taj posao. Za to postoje niz kvalitetnih obrazovnih ustanova koje nisu ni u u Opatiji ni u Zagrebu ali jesu u Nizozemskoj, na Siciliji, u Barceloni i tako. Tamo se trebaju obrazovati mladi ljudi koji bi kasnije kolo vodili i ovu razvaljenu obalu i uništenu gospodarstvenu granu.

Turizam i transporti NTW institut u Bredi npr., osnovan prije 50 godina. Institut za Kulturni turizam u Sirakuzi na Sicijilij, još jedan biser. Da ne nabrajam više, vjerujem da se rađaju novi svaku godinu na način da implementiraju raznorodne grane koje se petljaju s tom turističkom branšom. Doživljajna ekonomija. Radost na svakom koraku. "Mogućnost otoka" i Elohimi u literarnom prikazu.

Pogledajte danas Crnu Goru - To će iduće ljeto biti Hrvatska

Ne može treštati muzika iz svakog portuna na sav glas i k tome još različita. Ne mogu konobari ne znati govoriti. Ne mogu kuhari ne znati kuhati. Ne mogu taxi vozači ne znati voziti. Ne ide bez ideje, škole i pristojnosti. Tu bi se uklopio Zlatko Dalić sa onom svojom čestom molitvom o poniznosti. Kao pred Bogom, u kapitalizmu treba naučiti biti ponizan i pred novcem ako te interesira novac.

Sada, što je tu je. Što očekivati? Moj sud je da nas očekuje potpuni kolaps koncepta! Dok god ćevape ne naučimo napraviti pa ih tek onda prezentirati kao nacionalno jelo, do tada ćete gospodo gledati sve više prazne plaže i svoje novčanike. Oni koji znaju što govorim, broje više od 40 % veći prihod ovo ljeto od prošloga. Oni koji ne znaju, zbrajaju gubitke do 50 % umanjenog prometa u odnosu na lani.

Osobno poznajem troje ljudi koji znaju. Dok god se nas ništa ne pita, ovaj posao ćete voditi traljavo, loše, inspirirani ruskim ludilom od prije 10 godina. Pogledajte danas Crnu Goru. To će iduće ljeto biti Hrvatska. Javno pozivam ministricu Turizma da mi objasni što je sve uradila do danas kako bi poboljšala javne transporte, dužaobalnu plovidbu, redukciju jahti, provedbu zakona o očuvanju prirode, čišćenju plaža na račun poreznih obveznika a ne na račun dobrovoljnih volonterskih udruga te na zaštitu ljudi od buke ?!

Brod treba održavati, znati ploviti i imati vrhunsku posadu kako bi plovili morima i oceanima gospodo. Na vama je! Još stignete promijeniti smijer. Zadnji je tren. Mjesec. Dan", izjavio je Tomislav Pavleka iz Jazz konoba "Kamene priče" u kolumni koja je objavljena na portalu Morski.hr.