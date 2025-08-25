Ugledni hrvatski ginekolog na kokainu uletio u salon gdje mu radi bivša, poznata u svijetu glazbe: "Tresla se, plakala je..."

Od 4. kolovoza ove godine zaposlenik Opće bolnice u Virovitici više nije poznati ginekolog dr. med. Goran T. (48). Potvrdili su to za Jutarnji list iz Ureda ravnatelja bolnice, a kako doznaju, svemu je prethodilo njegovo uhićenje još proljetos jer od tada se zbog prijetnji smrću nalazi iza rešetaka bjelovarskog zatvora!

U srpnju je, u međuvremenu, i nepravomoćno osuđen, a s Općinskog suda u Virovitici su nam odgovorili da u spis nije zaprimljena niti jedna žalba kao i da pritvor, sukladno Zakonu o kaznenom postupku, može potrajati do pravomoćnosti presude ili do pravomoćnosti rješenja o upućivanju na odsluženje kazne.

Ima ozbiljan problem s konzumacijom kokaina

U slučaju ginekologa su to u konačnici dvije godine i 11 mjeseci zatvora jer su mu čak dvije uvjetne kazne iz 2024. godine opozvane! No neće na toliko u zatvor, jer je sud odlučio da sankcija bude djelomično uvjetna od čega je 17 mjeseci bezuvjetni dio, a 18 mjeseci uvjet s petogodišnjim rokom kušnje.

Na sve je ginekologu izrečena i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o drogi i alkoholu koja će se izvršavati u okviru zatvorskog sustava, a nakon što bude otpušten na slobodu, liječenje će morati nastaviti u nekoj drugoj specijaliziranoj ustanovi uz nadzor Ureda za probaciju.

Također, mora platiti i 775 eura sudskih troškova, 200 eura paušala i 1238 eura branitelja postavljenog po službenoj dužnosti.

U sudskom postupku se, inače, doznalo da liječnik od 2017. godine ima ozbiljan problem s konzumacijom kokaina na koji ga, prema vlastitim tvrdnjama, ‘povuče‘ alkohol, i s kojeg se nije uspio skinuti ni tijekom bolničkog liječenja.

Prema presudi, Goran T. je 18. travnja ove godine oko 9.50 sati pod utjecajem kokaina došao u frizerski salon u jednom mjestu na području PU virovitičko podravske gdje radi njegova, sad već bivša supruga, inače poznata u svijetu glazbe. Pritom joj je zbog ljubomore i narušenih obiteljskih odnosa, a s ciljem zastrašivanja, rekao: ‘Ubit ću te ku*vo, uništit ću te, uništit ću ti život".

Vidjeli su i klijenti

Četiri dana kasnije identičan strah, ali na drugačiji način opet je doživjela žrtva kad joj je na mobitel, pak, također pod utjecajem kokaina, poručio da "ide do njezina prijatelja i da mu je jedan čovjek donio HS kako bi ga ubio".

"Jesi li čula? Javi mu, ali ću ga naći. Njega ću ubiti pa sebe. Ubit ću ga. I tebe. Samo gledaj. Ubit ću ga, dat ću ga ubiti..." - dio je neprimjerene i uznemirujuće poruke koju je optuženi napisao i posijao novu dozu straha. Taj vid uznemiravanja trajao je od siječnja ove godine kada se nakon šest mjeseci apstinencije ponovno počeo drogirati.

- Ponovna konzumacija kokaina uzrokovala je promjenu mog ponašanja, došlo je do razvijanja paranoidne ljubomore popraćene iskrivljenim slikama realnost. Nakon pauze, bio sam u Zagrebu i napravio grešku povukavši crtu. Osim kokaina, znao sam koristiti i krek. Na internetu sam našao model pištolja HS, no kao liječnik nemam afinitete prema oružju. A kako je moja supruga govorila da je snimila spot s jednim čovjekom, zaključio sam da, iako ga ne poznajem, s njim ljubuje. Točno je da sam joj slao prijeteće poruke i odlazio u frizerski salon te ju vrijeđao, ali joj nisam prijetio.

Bile su to ružne riječi, ali po meni nisu bile ugrožavajuće. A prijeteće poruke sam znao slati i nakon popijenih 15 piva, butelje vina i kokaina kroz par dana - rekao je među ostalim u svoju obranu 48-godišnji osuđeni liječnik. Ujedno se složio sa zaključkom vještaka psihijatra da ga se tretira ovisnikom.

Bivša partnerica kojoj je na sve moguće načine, prema njezinim tvrdnjama, nastojao zagorčati život, ispričala je da je izmišljao razne prijave da se ona drogira, pije, bavi prostitucijom, ali i da nije dobra majka. Na sve joj je inicirao i porezni nadzor u frizerskom salonu.

Već je bio iza rešetaka

A ono što je priuštio joj u salonu proljetos, vidjeli su i klijenti. Pa je tako jedna mušterija ostala doslovno nepomična kad je suprug frizerke uletio u salon te ju počeo vrijeđati, ali i da će ju uništiti.

- Osobno se nikad nisam tako uplašeno osjećala. Nisam ni mogla predvidjeti što se može dogoditi. A tih nekoliko minuta su mi se činili cijela vječnost. Kad je prvi put izlazio iz salona, jako je zalupio vratima da sam pomislila da će stakla popucati. Frizerka se sva tresla, plakala je i djelovala prestravljeno. On je očito bio pod utjecajem nečega - zaključila je svjedokinja užasa.

Prošle godine iza rešetaka je, dodajmo, ginekolog proveo dva mjeseca zbog prijašnjih kaznenih prijava (zloporaba snimke spolno eksplicitnog ponašanja, nasilje u obitelji, prijetnje smrću i nametljivo ponašanje) i bio je uvjetno osuđen, a ove je godine u kontinuitetu već četiri mjeseca pritvoren tako da, ako presuda postane pravomoćna, od bezuvjetnog dijela kazne za odslužiti mu još preostaje 11 mjeseci.