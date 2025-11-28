Uglavnom ugašen požar u Hong Kongu, najmanje 94 osobe poginule

Najmanje 94 osobe su poginule nakon što je u srijedu izbio veliki požar u neboderu u Hong Kongu, koji se brzo proširio na druge obližnje tornjeve. Vatrogasci još uvijek rade na spašavanju desetaka ljudi koji se do petka vode kao nestali.

Najgori požar u Hong Kongu u povijesti još uvijek je tinjao u nekoliko stambenih tornjeva kasno u četvrtak i u petak ujutro dok su se vatrogasci mučili spasiti desetke ljudi koji se vode kao nestali.

Najmanje 94 osobe su poginule nakon što je u srijedu izbio veliki požar u Wang Fuk Courtu u Taipou, predgrađu u planinskim Novim Teritorijama grada.

Deseci su ozlijeđeni, a oko 900 od 4800 stanovnika evakuirano je u privremena skloništa preko noći, piše Euronews.

Spasioci s baterijskim lampama išli su od stana do stana kod ugljenih tornjeva dok se gusti dim izlijevao iz nekih prozora u kompleksu Wang Fuk Court, gustoj skupini zgrada u kojima žive tisuće ljudi u okrugu Tai Po, sjevernom predgrađu blizu granice Hong Konga s kopnom.

Dužnosnici su rekli da vatrogasci još uvijek rade na nekoliko stanova i pokušavaju ući u sve jedinice u sedam tornjeva kako bi osigurali da nema daljnjih žrtava.

„Naša operacija gašenja požara gotovo je završena“, rekao je Derek Armstrong Chan, zamjenik direktora Vatrogasnih službi. Vatrogasci naporno rade „kako bi spriječili rasplamsavanje krhotina i žara. Sljedeće je operacija potrage i spašavanja“, dodao je.

Nije jasno koliko je ljudi ostalo nestalo ili zarobljeno. Vođa Hong Konga John Lee rekao je da je rano u četvrtak izgubljen kontakt s 279 ljudi. Vlasti od tada nisu dale ažurirane informacije o nestalim ili zarobljenim osobama.

Sedam od osam tornjeva od 32 kata u kompleksu zgrada bilo je u plamenu nakon što su se zapalili građevinski materijali i bambusove skele. Dužnosnici su rekli da ekstremna vrućina ometa napore spašavanja.

Dužnosnici istražuju zašto su se zapalili građevinski materijali, mreže i bambusove skele koje se koriste u obnovi vanjskih dijelova visokih zgrada.

U međuvremenu su vlasti uhitile tri osobe u vezi s incidentom; direktori projekta i inženjerski konzultant građevinske tvrtke, a istražuju se zbog ubojstva iz nehaja.

Policija nije imenovala tvrtku, ali su pretražili ured tvrtke Prestige Construction & Engineering Co., za koju je Associated Press potvrdio da je zadužena za obnovu.

Dužnosnici su rekli da sumnjaju da neki materijali, poput plastičnih pjenastih ploča koje se koriste za zaštitu prozora od oštećenja, nisu ispunjavali standarde otpornosti na vatru. Jaki vjetrovi također su pridonijeli neuobičajeno brzom širenju plamena.

Oko trećine stanovnika Hong Konga živi u stambenim zgradama vladine Stambene uprave. Wang Fuk Court je kompleks privatnih, ali subvencioniranih stambenih objekata.

Izgrađen je 1980-ih, osnovni stanovi imaju površinu od 40-45 četvornih metara, prema online oglasima za nekretnine.

Poput većine stambenih objekata na masovnom tržištu Hong Konga, čini se da nisu opremljeni detektorima dima, sustavima prskalica ili drugim sustavima zaštite od požara. Zgrade su izgrađene prije nego što su revizije hongkonških protupožarnih propisa zahtijevale obvezne podove za zaštitu od požara.

Ovaj požar je najsmrtonosniji koji je pogodio Hong Kong u desetljećima. Posljednji veliki smrtonosni požar dogodio se u studenom 1996., kada je 41 osoba poginula u poslovnoj zgradi u Kowloonu u požaru koji je trajao oko 20 sati.