Ugarković: Grad je propustio puno bolju priliku za Pomorski muzej

Gradski vijećnik s liste Centra Petar Ugarković ocijenio je da je prenamjena bivšeg akvarija na Bačvicama u muzejski postav Pomorskog muzeja propuštena prilika za ambicioznije i dugoročno kvalitetnije rješenje.

Komentirajući danas predstavljeni projekt rekonstrukcije kupališnog kompleksa Bačvice, Ugarković je poručio kako pozdravlja nastavak inicijative vraćanja kompleksa u prvobitno stanje i uključivanje autora u obnovu, ali smatra neprihvatljivim da u proračunu za 2026. godinu, kao ni u projekcijama za 2027. i 2028., nisu predviđena sredstva za obnovu.

„Sve dok u proračunu nisu vidljiva sredstva i jasno definirani izvori financiranja, najave se svode samo na iskazivanje želje“, istaknuo je.

Ugarković je podsjetio i da bi kompleks Bačvice još godinama ostao derutan da prethodna gradska uprava nije omogućila upis pomorskog dobra na Republiku Hrvatsku, čime je okončano 18 sudskih sporova između države i Grada Splita.

Govoreći o budućoj obnovi, naglasio je važnost jasnog definiranja namjene prostora kako se, kako kaže, ne bi ponovila situacija u kojoj Bačvice postaju isključivo ugostiteljski sadržaj, suprotno izvornoj namjeni objekta. Kao primjereno rješenje naveo je model prema kojem bi koncesionar bila gradska tvrtka Žnjan d.o.o.

Kada je riječ o prenamjeni bivšeg akvarija u muzejski postav Pomorskog muzeja, Ugarković je naglasio da podržava ideju davanja kulturne funkcije prostoru, ali smatra da postojeće rješenje nije optimalno.

„Puno bolje rješenje bilo bi izgraditi potpuno novu muzejsku zgradu, suvremeno projektiranu i prilagođenu potrebama struke i publike, umjesto da se muzejski postav prilagođava ograničenjima postojećeg prostora“, rekao je.

Kao propuštenu priliku naveo je plato Duilovo, gdje je ranije bila planirana izgradnja nove zgrade Pomorskog muzeja, Prirodoslovnog muzeja i velikog akvarija.

„To je trebao biti jedinstveni znanstveno-kulturni kompleks koji bi značajno povećao prepoznatljivost Splita i unaprijedio njegovu kulturnu i turističku ponudu. Šteta je što se od toga odustalo, jer je Duilovo bila prilika za projekt koji bi generacijama donio vrijednost gradu“, zaključio je Ugarković.