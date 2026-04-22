UFC prvak Tom Aspinall u Splitu: Hajduk mu uručuje dres, Dioklecijanova straža dočekuje ga na Peristilu

U sklopu Split Sports Festivala 2026. aktualni UFC prvak Tom Aspinall nastavlja svoj boravak u Splitu kroz dva posebna javna događanja koja su otvorena za medije i građane.

Program za srijedu, 22. travnja 2026. započinje u 10:30 sati na stadionu Stadion Poljud, gdje će uprava HNK Hajduk Split upriličiti svečani prijem za Aspinalla. Tom prilikom bit će mu uručen službeni dres Hajduka s brojem 1, kao simboličan znak dobrodošlice i priznanja njegovim sportskim uspjesima.

Nakon toga, u 12:00 sati, program se nastavlja na splitskom Peristilu, jednom od najpoznatijih povijesnih simbola grada, unutar kompleksa Dioklecijanova palača. Tamo će Toma Aspinalla svečano dočekati Dioklecijanova straža, u jedinstvenom spoju sportske snage i bogate kulturno-povijesne baštine Splita.

U 13:00 sati započinje drugi dan Split Sports Festivala 2026., koji nastavlja bogat program sportskih i promotivnih sadržaja.