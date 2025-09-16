UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovako što uopće moguće?

Kirk je ubijen na sveučilištu u Uti u srijedu dok je prisustvovao javnoj debati, a Robinson je priveden u četvrtak kasno navečer. Prije toga direktor FBI-a Kash Patel naredio je objavljivanje fotografija osumjičenog napadača i zatražio pomoć javnosti u rješavanju slučaja.

Dok je FBI tražio tragove, prema izvorima iz policije, Robinson i njegovi prijatelji šalili su se o pucnjavi u grupi od više od 20 ljudi na Discordu. Glasnogovornik Discorda rekao je da interna istraga tvrtke nije pronašla "nikakve dokaze da je osumnjičenik planirao taj incident ili promovirao nasilje na Discordu".

Najmanje troje prijatelja pitalo je Robinsona je li on strijelac rekavši da fotografije koje je objavio FBI izgledaju kao on. Čini se da on to nije opovrgnuo, piše Gol.hr.

U jednoj razmjeni poruka izvori su rekli da se prijatelj činio kao da je zadirkivao Robinsona rekavši mu da bi trebao izbjegavati McDonald's - gdje je optuženi napadač na izvršnog direktora United Healthcarea Luigi Mangione uhvaćen s manifestom, pištoljem i lažnom osobnom iskaznicom krajem prošle godine.



Račun koji je navodno pripadao Robinsonu odgovorio je: "Bolje da se riješim i ovog manifesta i točne kopije puške koju imam."

Prije uhićenja poruke s Robinsonova računa sugerirale su da se planira predati vlastima, potvrdio je glasnogovornik Discorda.

U jednoj poruci je pisalo: "Predajem se preko prijatelja šerifa za nekoliko trenutaka, hvala vam na svim dobrim trenucima i smijehu, svi ste bili nevjerojatni, hvala vam svima na svemu."

Robinson je kasnije pritvoren zbog teškog ubojstva, ometanja vođenja postupka i posjedovanja vatrenog oružja. Guverner Ute rekao je da će država tražiti smrtnu kaznu. Robinson bi se mogao prvi put pojaviti pred sudom u utorak poslijepodne, nakon što dužnosnici podnesu formalne optužnice.

Izvori iz policije rekli su za CBS News da je uhićen nakon što je Robinsonov otac vidio FBI-eve fotografije i suočio se sa sinom. Robinson je priznao da je on osoba na fotografijama, ali kada ga je otac potaknuo da se preda, Robinson je rekao da bi radije počinio samoubojstvo. Njegov otac zatim je nazvao pastora za mlade kako bi pomogao smiriti Robinsona - on je onda kontaktirao policijske službenike.

