Udruga 'U ime obitelji': Hrabre sestre iz Petrove odbijanjem sudjelovanja u pobačaju štite oba svoja pacijenta. I majku i njezino nerođeno dijete

U glavnoj bolnici za ginekologiju u Hrvatskoj, KBC Zagreb – Klinika za ženske bolesti i porode Petrova, zabilježen je dramatičan zaokret: pobačaji na zahtjev, usluga koja je dosad bila dostupna, od sada će privremeno prestati.

vaj korak pokrenuo je alarm kod brojnih udruga za prava žena, ali i izazvao žestoku reakciju kod Udruga 'U ime obitelj'.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Povodom medijskih napisa i pritisaka koje feminističke udruge koje zagovaraju ukidanje Ustavom RH zajamčenog prava na priziv savjesti vrše na medicinske sestre zaposlene u Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkoga bolničkog centra Zagreb zbog odbijanja sudjelovanja u pobačaju na zahtjev, udruga U ime obitelji poslala je zahtjev predstojniku klinike prof. dr. sc. Slavku Oreškoviću, dr. med., ravnatelju KBC Zagreb prof. dr. sc. Franu Borovečkom, dr. med., ministrici zdravstva doc. dr. sc. Ireni Hrstić, dr. med. te Komori medicinskih sestara.

U dopisu smo ih podsjetili na njihovu zakonsku i ustavnu obvezu da zaštitite pravo dotičnih medicinskih sestara i svog medicinskog osoblja na korištenje priziva savjesti.

Naime, Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08, 57/11, 123/24), članak 3., stavak 4. jasno kaže da „radi svojih etičkih nazora medicinska sestra se ima pravo pozvati na priziv savjesti te odbiti provođenje zdravstvene/sestrinske njege ako se to ne kosi s pravilima struke te ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta“.

Kako u slučajevima pobačaja na zahtjev nema ugroženosti zdravlja niti života majke, pravo na priziv savjesti medicinskih sestara zaposlenih u Petrovoj bolnici ili bilo kojoj drugoj bolnici – ne može biti ni na koji način ograničeno.

'Ustav RH ne samo da jamči pravo slobode savjesti, već jamči i neograničavanje tog prava'

Pravo na slobodu savjesti, baš kao i pravo na slobodu mišljenja i vjeroispovijesti štite brojne međunarodne konvencije, jedna od njih i Povelja Europske unije o temeljnim pravima. Ustav RH ne samo da jamči pravo slobode savjesti, već jamči i neograničavanje tog prava.

Hrabre medicinske sestre iz Petrove bolnice koje svojim prizivom savjesti štite oba svoja pacijenta – i majku i njezino nerođeno dijete – trebaju imati mogućnost obavljati svoj plemenit i odgovoran posao uz pravo na rad i život u skladu sa svojim etičkim nazorima i svojom savješću.

Ovim putem još jednom zahvaljujemo hrabrim sestrama iz Petrove bolnice koje pozivanjem na svoje etičke nazore utemeljene u znanstvenoj činjenici da život svakog čovjeka počinje začećem odbijaju sudjelovati u usmrćivanju nerođenog djeteta. Njihovo odbijanje podsjeća cijelo hrvatsko društvo na apsurdnost situacije u kojoj je zakonski moguće na temelju zahtjeva jednog pacijenta – majke, usmrtiti drugog – njezino nerođeno dijete.

Isto tako, želimo svratiti pozornost javnosti na licemjerje feminističkih skupina kojima su puna usta priče o „slobodi izbora“, a negiraju ustavno pravo medicinskih sestara da izaberu slušati svoju savjest, a ne njihove zahtjeve - navode iz udruge 'U ime obitelji'.