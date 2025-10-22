Pobačaji na zahtjev više se ne izvode u Petrovoj bolnici

Pobačaji na zahtjev do daljnjeg se ne izvode u Petrovoj bolnici.

- Prema informacijama koje smo jučer (20. listopada) zaprimile iz bolnice, Petrova – jedna od ključnih ustanova u Hrvatskoj za pružanje usluge medikamentoznog pobačaja – privremeno je obustavila izvođenje pobačaja na zahtjev.

Petrova bolnica, u sklopu KBC-a Zagreb, ima status Središnje nacionalne bolnice dodijeljen od strane Ministarstva zdravstva.

Upravo zbog tog statusa, ova odluka ima posebnu težinu: bolnica s takvim nacionalnim značajem ne bi smjela prebacivati odgovornost za pružanje rutinske i zakonom zajamčene zdravstvene usluge na druge ustanove, osobito zato što većina drugih bolnica nema njezine kapacitete ni stručni kadar.

Smatramo da je ovime ženama dodatno otežan pristup sigurnom i legalnom pobačaju te da su povrijeđena temeljna ženska ljudska prava.

Pobačaj na zahtjev mora ostati dostupan u Petrovoj bolnici.

Uputile smo službene dopise Petrovoj bolnici i Ministarstvu zdravstva RH tražeći objašnjenje i jasne informacije o tome kada će usluga ponovno biti dostupna.

Stojimo uz žene koje su ovom odlukom direktno pogođene i pozivamo nadležne institucije da hitno osiguraju pristup pobačaju kao zakonom zajamčenoj zdravstvenoj usluzi - objavili su na Facebook stranici Centra za građansku hrabrost, humanističko-feministička udruga.