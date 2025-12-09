Udruga turističkih brodara Split upozorava na hitan problem zimskih vezova: Tjeraju nas, a vezovi će i dalje biti zauzeti?

Udruga turističkih brodara Split, osnovana tijekom ljeta 2025. godine, okuplja turističke brodare sa splitskog područja kako bi ih zajednički zastupala i komunicirala s relevantnim institucijama. Cilj Udruge je osigurati stabilne uvjete poslovanja i biti jasan glas brodara u svim pitanjima koja se tiču njihovog rada i opstanka.

Oglasili su se priopćenjem za medije kojeg prenosimo u cijelosti:

- Udruga turističkih brodara Split, osnovana tijekom ljeta ove godine, nastala je sa ciljem da okuplja turističke brodare sa užeg splitskog područja, da ih zajednički zastupa, te da u njihovo ime komunicira i surađuje sa svim relevantnim institucijama — Lučkom upravom Split, Lučkom kapetanijom, Gradom Splitom, Ministarstvom mora i drugim državnim i lokalnim tijelima. Kao mlada, ali iznimno aktivna udruga, nastojimo osigurati stabilne uvjete poslovanja i biti jasan glas brodara u svim pitanjima koja se tiču njihova rada i opstanka.

U tom kontekstu dužni smo upozoriti javnost na ozbiljan i dugogodišnji problem nedostatak zimskih, odnosno komunalnih vezova za turističke brodove na području Splita, što trenutno prijeti egzistenciji brojnih obitelji i poduzetnika.

Problem zimskog veza postaje kritičan:

Lučka uprava Split nedavno je obavijestila brodare da trebaju trajno ukloniti svoja plovila s dugogodišnjih pozicija u bazenu Sjeverne luke, uključujući i prostor uz bivšu tvornicu Salonit, koji je već petnaestak godina služio kao jedini realni zimski vez za lokalne turističke brodove. Ta vez oduvijek je bio privremenog karaktera upravo zato što Grad Split u više od deset godina nije definirao službene komunalne vezove za turističke brodare.

U međuvremenu, industrija je značajno narasla — flota koja djeluje na splitskom području danas je druga najveća na Jadranu, odmah iza flote iz Krila Jesenice. Brodari ulažu značajan kapital, zapošljavaju lokalnu radnu snagu, rade tijekom cijele sezone i iz godine u godinu doprinose turističkoj ponudi grada.

Manje brodova nego ikad, bez ometanja plovnog puta:

Treba naglasiti da se situacija na vezu u Sjevernoj luci značajno promijenila na bolje. Dok je ranijih godina na tom prostoru tijekom zime znalo biti vezano i više od 50 brodova, većinom iz drugih lučkih područja koji su u Sjevernu luku dolazili radi remonta i opremanja brodova, danas je broj privezanih brodova znatno manji, a gotovo svi vlasnici tih trenutno privezanih brodova u Sjevernoj luci su iz Splita i uže okolice. Ti brodovi ne ometaju uplov većih brodova, ne zauzimaju kritičan prolaz, smješteni su uredno i pregledno, te predstavljaju minimalan operativni teret za Luku.

Želimo naglasiti da je Udruga spremna dodatno brinuti o redu, sigurnosti i organizaciji priveza, ukoliko se omogući ostanak.

Sastanak s LU Split — podržavamo uvođenje reda, ali trebamo i rješenje:

Krajem ljeta 2025. godine održan je sastanak predstavnika Udruge turističkih brodara i Lučke uprave Split, gospodinom Perkušićem i gospodinom Grgićem. Na tom sastanku LU Split jasno je istaknula svoju želju da uvede red u Sjevernu luku — što mi u potpunosti podržavamo. Prilikom tog sastanka usmeno nam je potvrđeno da će Lučka Uprava Split osigurati vez u sjevernoj luci za članove Udruge, čim se uvede red u luci.

Pozdravljamo svaki potez koji doprinosi sigurnosti, boljoj organizaciji i jasnijim pravilima, te smatramo da je kaos koji je ranijih godina bio prisutan sada uvelike uklonjen.

Upravo zato vjerujemo da je pravo vrijeme za sustavno rješenje, kroz uvođenje jasno definiranih godišnjih vezova, transparentnu dodjelu pozicija članovima Udruge, sprječavanje dolaska brodova iz drugih područja, uvođenje unaprijed plaćenih godišnjih ugovora, te zajedničko održavanje reda i sigurnosti priveza.

Time bi se:

osiguralo da samo lokalni brodari koriste prostor

spriječio povratak ranijeg nereda

uklonio svaki rizik za plovni put

omogućilo dugoročno planiranje i ulaganja

stvorila jasna, održiva i pravedna organizacija priveza

Tjeraju nas, a vezovi će i dalje biti zauzeti?

Brodari upozoravaju na informaciju da bi se na sadašnje lokacije trebale dovoditi novogradnje brodova na opremanje. Ako je to točno, logično se postavlja pitanje: Zašto se postojeći brodari sa splitskog područja uklanjaju ako će vezovi i dalje biti zauzeti? Tko ima prednost i na temelju čega?

Zahtjev za hitan i konkretan dijalog:

Udruga turističkih brodara Grada Splita poziva Lučku upravu Split, Grad Split, Lučku kapetaniju, Ministarstvo mora i sve relevantne institucije da odmah otvore dijalog i zajednički pronađu održivo, pravedno i dugoročno rješenje zimskog veza.

Mi smo spremni na suradnju, konstruktivan dogovor i jasno definirana pravila. Nismo spremni napustiti Sjeveru luku bez prethodnog pronalaska trajnog alternativnog rješenja, nismo spremni prihvatiti rješenja koja bi značila prestanak rada, financijski kolaps ili gašenje poslovanja brodara koji desetljećima grade turizam i gospodarstvo ovog grada. S poštovanjem - stoji u propćenju kojeg potpisuju Predsjednik Udruge turističkih brodara Split Marko Laki i dopredsjednik Udruge turističkih brodara Split Jure Grbić.