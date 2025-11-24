Udruga Srce Split slavi tri desetljeća predanog rada

Udruga osoba s cerebralnom paralizom "Srce" Split ove godine obilježava 30 godina kontinuiranog rada, a veliki jubilej proslavit će svečanim programom "Iz ljubavi naših prvih 30", koji će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu Split 25. 11. 2025. u 19:30 sati, pod generalnim pokroviteljstvom Grada Splita.

Udruga će u središtu Splita okupiti svoje članove, volontere, roditelje, partnere, predstavnike Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, podržavatelje i brojne prijatelje kako bi zajedno obilježili tri desetljeća stvaranja boljeg, pravednijeg i osjetljivijeg društva. IZ LJUBAVI NAŠIH PRVIH 30_MEDIJI

Udruga Srce Split osnovana je 1995. godine s ciljem pružanja podrške osobama s invaliditetom te promicanja njihova uključivanja u život zajednice. Tijekom godina Srce je postalo sinonim za humanost, kreativnost i inkluzivnost, a iza sebe ima niz uspješnih projekata, radionica te kulturno-umjetničkih programa.

Program donosi emotivan pogled na tri desetljeća djelovanja Udruge, ispunjen umjetničkim izvedbama, video-vremeplovom i prizorima koji su obilježili put Srca od skromnih početaka do snažne i prepoznate zajednice kakva je danas, premda i dalje u skromnom prostoru koji vapi za proširenjem.

"Trideset godina nije samo broj. To je svaka pružena ruka, svaki osmijeh, svaka prepreka koju smo zajedno svladavali. Srce je zajednica koja živi ljubav i inkluziju – i to slavimo ovim programom."

Ova obljetnica nije samo pogled unatrag – ona je snažan korak naprijed. Udruga Srce i Grad Split zajedno nastavljaju stvarati zajednicu u kojoj svaka osoba ima prostor, podršku i pravo na život pun dostojanstva.