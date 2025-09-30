Udruga Srce pokrenula važnu raspravu o skrbništvu i poslovnoj sposobnosti osoba s invaliditetom

U organizaciji udruge Srce Split po prvi put održana je Tribina za ljudska prava odraslih osoba s invaliditetom nakon punoljetnosti. Cilj tribine bio je informirati roditelje, udruge i ustanove o pitanjima vezanim za oduzimanje poslovne sposobnosti, skrbništvu i sudskoj praksi. Poseban naglasak stavljen je na ulogu Zavoda za socijalni rad - područni ured Split te iskustva Centra za socijalnu inkluziju Šibenik. Predavači na Tribini bilu su Tea Ljubić – upraviteljica Zavoda za socijalni rad – područni ured Split, Maja Karaman Grbavac, sutkinja Općinskog suda, Marina Elez Urlić ured Pravobranitelja OSI – područni ured Split, Sandra Pavela – voditeljica Odjela za posebno skrbništvo, Merica Šarčević pri Zavodu za socijalni rad – područni ured Split – Odjel za odrasle osobe s invaliditetom i Marija Alfirev – ravnateljica Centra za socijalnu inkluziju Šibenik. Kao podrška Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Tribinu je podržala i državna tajnica koja je izrazila zadovoljstvo radom udruge te istaknula dobru suradnju Ministarstva i udruga.

-Od srca čestitam udruzi Srce koja je organizirala ovu hvalevrijednu tribinu. Uvijek se odazovem njihovim pozivima i mislim da rade iznimno vrijedan i dobar posao. Što se tiče Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, pa mi smo tu uvijek kao produžena ruka i oni nama, u smislu poboljšanja života osoba s invaliditetom kad govorimo o ovom mom dijelu do punoljetnosti. Ali život se nastavlja tako da na ovoj tribini govorimo o životu nakon punoljetnosti i izazovima s kojima se osobe s invaliditetom susreću", kazala je Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Ovakve Tribine uvijek imaju i podršku Grada Splita, pa je tako samu Tribinu u ime gradonačelnika Tomislava Šute otvorio Mate Omazić koji je okupljenima prenio pozdrave te dao podršku svim aktivnostima koje se provode kako bi osobe s invaliditetom imale što bolji i kvalitetniji život.

Tribina je održana u sklopu projekta Grada Splita "Edukacije i izobrazba kao alati osnažavanja osoba s invaliditetom " u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Marka Marulića.

"Ovo je prva Tribina ovakve vrste koju organiziramo i nadamo se kako neće biti posljednja. Cilj ove tribine je zbrinuti našu djecu nakon naše smrti tj.omogućiti im poslovnu sposobnost. Ovdje ćemo najviše pričati o lišavanju poslovne sposobnosti, procesima koji se odvijaju na sudu, skrbništvu i pravima koja imaju invalidne osobe. Nama roditeljima je najvažnije da zbrinemo našu djecu tijekom našeg života jer u našoj udruzi djeca pretežno imaju oko četrdesetak godina. Želimo informirati roditelje o.mogućnostima koje imaju njihova djeca ali i sudskim procesima na najbolji način zaštititi prava naše djece", pojasnila je predsjednica udruge Srce, Dajana Škrobica.

Organizatori najavljuju nove aktivnosti kojima će dati dodatne informacije roditeljima te ih osnažiti u osnivanju njihovih prava.