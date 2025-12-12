Udruga Mi Hrvati reagirala na skupe ulaznice: "FIFA mora djelovati"

Cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku izazvale su velike reakcije među nogometnim navijačima. Udruga Mi Hrvati podržala je inicijativu Football Supporters Europe (FSE), koja je kritizirala visoke cijene i pozvala na privremeno zaustavljanje prodaje ulaznica te hitno preispitivanje njihovih iznosa.

Prenosimo priopćenje udruge Mi Hrvati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Udruga CFE „Mi Hrvati“ koja djeluje kao članica Football Supporters Europe (FSE) i predstavlja interese svih hrvatskih navijača, kako udruga tako i pojedinaca na međunarodnoj razini, pridružuje se ozbiljnoj zabrinutosti koju je iskazao FSE zbog najavljenih cijena ulaznica za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Najvjerniji navijači diljem Europe, pa tako i hrvatski, ostali su šokirani iznosima koje FIFA planira naplatiti za ulaz u navijačke sektore stadiona, a koji dovode u pitanje stvarnu dostupnost turnira navijačima koji upravo svojom nazočnošću stvaraju atmosferu i identitet ovog natjecanja.

Prema dostupnim informacijama, navijači bi morali izdvojiti iznos koji prelazi 6.900,00 USD kako bi pratili svoju momčad kroz cijeli turnir – brojku koja je mnogostruko veća od cijena prethodnih prvenstava. Takva politika cijena ne uzima u obzir stvarne mogućnosti navijača, niti dodatne troškove putovanja, smještaja i organizacije puta na tako udaljenom kontinentu.

Osobito smeta činjenica da se navijačima koji godinama vjerno prate svoje reprezentacije ne nudi pravedan i transparentan pristup najpovoljnijim kategorijama ulaznica. Umjesto toga, navijači se suočavaju s nejasnim kriterijima, visokim cijenama i sustavom koji ne prepoznaje njihovu vjernost i doprinos. Stoga pozivamo Hrvatski nogometni savez da se jasno i nedvosmisleno izjasni podržava li FSE i Klub navijača hrvatske reprezentacije Croatia Fans Embassy u protestu protiv previsokih cijena ulaznica i pozivamo na poduzimanje odgovarajućih radnji u interesu svih naših navijača.

Upravo zato mi kao Klub navijača CFE podržavamo inicijativu i stav organizacije Football Supporters Europe (FSE) u kojoj pozivaju na zaustavljanje prodaje ulaznica i hitno preispitivanje cijena. Smatramo da FIFA ima obvezu poslušati navijačke zajednice, očuvati tradiciju natjecanja i osigurati da Svjetsko prvenstvo ostane događaj u kojemu navijači – iz svih zemalja, a ne samo najbogatijih – mogu biti nazočni i podržavati svoje momčadi". stoji u priopćenju udruge Mi Hrvati.