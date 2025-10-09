Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske proslavila veličanstvenih 80 godina

Uz svečanu atmosferu, emotivne govore i prezentaciju bogate povijesti, Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske proslavila je u utorak 07.10.2025. impresivnu 80. obljetnicu postojanja. Ova značajna obljetnica nije samo puka brojka, već svjedočanstvo osam desetljeća neprekidnog rada, predanosti i borbe za bolji položaj gluhih i nagluhih osoba u društvu.

Proslava, održana u Restoranu Kampus, je okupila predstavnike lokalne i regionalne vlasti, brojne suradnike i članove Udruge, koji su željeli odati počast ovom iznimnom jubileju.

Osnovana daleke 1945. godine, Udruga je započela kao mala grupa entuzijasta s velikom vizijom: osigurati pravo na dostojanstven život, obrazovanje i ravnopravnost gluhih i nagluhih osoba.

Predsjednik Udruge Ivan Pervan, u svom je inspirativnom govoru istaknuo: „Od samih skromnih početaka, naša udruga je bila i ostala borac koji se neprestano zalaže za prava, ravnopravnost i potpunu uključenost u društvo, a istovremeno i sigurna luka - mjesto gdje je svaka osoba dobrodošla, gdje može dobiti savjet i podršku te steći nova znanja i vještine.“ Isto se odnosi ne samo na gluhe i nagluhe osobe već i na čujuće sugrađane koji se mogu uključiti na tečaj hrvatskog znakovnog jezika te se tako obogatiti poznavanjem jednog bogatog jezika i kulture gluhih.

Svečanosti su prisustvovali i gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta te Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije koji su Udruzi čestitali na jubileju i obećali daljnju podršku.

Dirljivi su bili nastupi djece iz DV Bili cvitak Sinj, OŠ Marjan te Volonterskog kluba OŠ Lučac koji su izvodili pjesme i recitacije uz prijevod na znakovni jezik. Važno je od malih nogu djeci pokazivati što su to empatija i ljubav za druge, a sudeći po ovoj djeci za budućnost nema straha.

Udruga je tokom svečanosti dodijelila i zahvalnice dugogodišnjim članovima, volonterima i institucijama koje su godinama nesebično pomagale u ostvarenju njihove misije.

Nakon službenog dijela programa, Udruga kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura gluhih DLAN je izvela predstavu „JA vs JA“ i oduševila i nasmijala publiku.

Proslava 80. obljetnice Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske jasan je podsjetnik na snagu zajednice i važnost borbe za prava svojih korisnika. I dok slave povijest, članovi i vodstvo Udruge gledaju u budućnost s jasnim ciljem: postići potpunu inkluziju gdje prepreke u komunikaciji više neće biti barijera za ostvarivanje punog ljudskog potencijala.