Udruga Feniks Split poziva na besplatni trening iz Ciljane uzajamne podrške

Udruga Feniks Split organizira besplatni temeljni trening iz Ciljane uzajamne podrške (IPS – Intentional Peer Support Core trening), namijenjen osobama koje imaju iskustvo mentalnih poteškoća, nalaze se u procesu oporavka i žele svoje iskustvo pretvoriti u alat za razumijevanje, rast i podršku drugima.
Poruka treninga je jasna: osobe koje su prošle izazove mentalnog zdravlja mogu biti dragocjeni članovi zajednice – ne samo primatelji pomoći, već i nositelji promjene.
O treningu
IPS pristup promatra odnos kao prostor učenja, povezanosti i mogućnosti, a ne kao jednostrano pomaganje „odozgo“.
Trening je interaktivan i iskustven, a polaznicima pruža konkretne alate za izgradnju odnosa temeljenih na uzajamnosti, autentičnosti i nadi.
Edukaciju vode Marina Vidović i Luka Bazina, peer support praktičari i certificirani IPS treneri.
Što je IPS (Intentional Peer Support)?
IPS je pristup koji:
• gradi odnose kroz poštovanje i sudjelovanje
• potiče istraživanje, a ne dijagnosticiranje
• umjesto pitanja „Što nije u redu?“ postavlja „Što se dogodilo?“
• pomiče fokus s straha prema nadi
Temelji se na tri glavna principa:
Od pomaganja → prema učenju zajedno
Od fokusiranja na pojedinca → prema odnosu
Od straha → prema nadi
U praksi se IPS oslanja na četiri zadatka: povezivanje, prepoznavanje različitih perspektiva, uzajamnost i zajedničko kretanje naprijed.
Detalji edukacije
Mjesto: MKC – Razred (Ulica Slobode 28, Split)
Trajanje: 10 susreta po 4 sata (ukupno 40 sati)
Vrijeme: 10:00 – 14:00
Datumi (vikendi):
15., 16., 22., 23., 29. i 30. studenoga te 6., 7., 13. i 14. prosinca 2025.
Moguća su do dva opravdana izostanka, u suprotnom nije moguće dobiti certifikat.
Što dobivate?
• cjelovitu IPS Core edukaciju (40 sati)
• IPS priručnik (vrijednost 100 USD) – besplatno
• piće i osvježenje na svakom susretu
• mogućnost uključivanja kao facilitator grupa uzajamne podrške u Udruzi Feniks Split
• certifikat o završenoj edukaciji
Prijave
Broj mjesta je ograničen na 10 polaznika.
Prijave su obavezne i zaprimaju se do petka, 14. studenoga 2025. u 18:00 sati na e-mail:
udruga.feniks.st@gmail.com
Podrška i zahvale
Edukacija je besplatna zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz sufinanciranje Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, kroz program „Zasučimo rukave za mentalno zdravlje“.
Sadržaj je isključiva odgovornost Udruge Feniks Split i nužno ne odražava stavove Ministarstva.
Udruga zahvaljuje i Intentional Peer Support organizaciji na podršci u širenju mreže educiranih peer support stručnjaka.