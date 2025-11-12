Udruga Feniks Split poziva na besplatni trening iz Ciljane uzajamne podrške

Udruga Feniks Split organizira besplatni temeljni trening iz Ciljane uzajamne podrške (IPS – Intentional Peer Support Core trening), namijenjen osobama koje imaju iskustvo mentalnih poteškoća, nalaze se u procesu oporavka i žele svoje iskustvo pretvoriti u alat za razumijevanje, rast i podršku drugima.

Poruka treninga je jasna: osobe koje su prošle izazove mentalnog zdravlja mogu biti dragocjeni članovi zajednice – ne samo primatelji pomoći, već i nositelji promjene.

O treningu

IPS pristup promatra odnos kao prostor učenja, povezanosti i mogućnosti, a ne kao jednostrano pomaganje „odozgo“.

Trening je interaktivan i iskustven, a polaznicima pruža konkretne alate za izgradnju odnosa temeljenih na uzajamnosti, autentičnosti i nadi.

Edukaciju vode Marina Vidović i Luka Bazina, peer support praktičari i certificirani IPS treneri.

Što je IPS (Intentional Peer Support)?

IPS je pristup koji:

• gradi odnose kroz poštovanje i sudjelovanje

• potiče istraživanje, a ne dijagnosticiranje

• umjesto pitanja „Što nije u redu?“ postavlja „Što se dogodilo?“

• pomiče fokus s straha prema nadi

Temelji se na tri glavna principa:

Od pomaganja → prema učenju zajedno

Od fokusiranja na pojedinca → prema odnosu

Od straha → prema nadi

U praksi se IPS oslanja na četiri zadatka: povezivanje, prepoznavanje različitih perspektiva, uzajamnost i zajedničko kretanje naprijed.

Detalji edukacije

Mjesto: MKC – Razred (Ulica Slobode 28, Split)

Trajanje: 10 susreta po 4 sata (ukupno 40 sati)

Vrijeme: 10:00 – 14:00

Datumi (vikendi):

15., 16., 22., 23., 29. i 30. studenoga te 6., 7., 13. i 14. prosinca 2025.

Moguća su do dva opravdana izostanka, u suprotnom nije moguće dobiti certifikat.

Što dobivate?

• cjelovitu IPS Core edukaciju (40 sati)

• IPS priručnik (vrijednost 100 USD) – besplatno

• piće i osvježenje na svakom susretu

• mogućnost uključivanja kao facilitator grupa uzajamne podrške u Udruzi Feniks Split

• certifikat o završenoj edukaciji

Prijave

Broj mjesta je ograničen na 10 polaznika.

Prijave su obavezne i zaprimaju se do petka, 14. studenoga 2025. u 18:00 sati na e-mail:

udruga.feniks.st@gmail.com

Podrška i zahvale

Edukacija je besplatna zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz sufinanciranje Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, kroz program „Zasučimo rukave za mentalno zdravlje“.

Sadržaj je isključiva odgovornost Udruge Feniks Split i nužno ne odražava stavove Ministarstva.

Udruga zahvaljuje i Intentional Peer Support organizaciji na podršci u širenju mreže educiranih peer support stručnjaka.