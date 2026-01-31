Udruga Berta iz Knina pruža novu priliku napuštenim i ozlijeđenim psima: "Psi doista ovo mjesto smatraju svojim domom. Bilo bi im ga šteta oduzeti"

U Kninu već godinama djeluje mala, ali iznimno važna oaza za pse koji su ostavljeni, zanemareni ili ozlijeđeni. Tu novu šansu za život dobivaju zahvaljujući Željani i Srđanu Mladenovu, ljudima koji stoje iza Udruge „Berta“ i koji svakodnevno, bez traženja pažnje, brinu o onima koje je društvo najčešće zaboravilo.

Sve je započelo 2016. godine, kada je Željana počela volontirati i pomagati životinjama. Već godinu dana kasnije osnovana je udruga „Berta“, nazvana po psu lutalici koji je godinama živio u Kninu i o kojem su brinuli sugrađani. Njegova priča postala je simbol zajedništva, empatije i brige za one koji ne mogu govoriti sami za sebe.

Od prvog dana Željana i Srđan spašavaju pse koji se sami ne bi mogli izboriti za opstanak – one izgladnjele, zanemarene, napuštene, ali i teško ozlijeđene. Svakom psu nastoje pružiti sigurnost, toplinu i osjećaj pripadnosti. Unatoč traumama koje mnogi nose iz prošlosti, psi su mirni, uredni, mazni i vidljivo sretni, što najbolje govori o predanosti ljudi koji o njima brinu.

Ipak, veliki problem predstavlja nedostatak financijskih sredstava. Prostor u kojem se psi trenutačno nalaze ne zadovoljava potrebne uvjete, a Željana i Srđan već duže vrijeme pokušavaju prikupiti novac za izgradnju bokseva i ostale potrepštine azila. Koliko god se trudili i snalazili, bez pomoći zajednice teško će moći dugoročno osigurati dostojne uvjete za sve svoje štićenike.

Veliku ulogu u cijeloj priči imaju volonteri: ljudi koji nesebično odvajaju svoje vrijeme i energiju kako bi pomogli Udruzi. Tako su i proteklog vikenda sudjelovali u uređenju buduće karantene, postavljanju knaufa, provođenju struje, kopanju kanala i sređivanju bokseva. Trenutačno se prikupljaju sredstva za izgradnju još 13 bokseva, kao i za podmirenje troškova majstora.

Antonija kaže kako je s dečkom došla pomoći u uređivanju karantene, ali da ju je doživljaj duboko potresao: "Još sam pod dojmom. Ne mogu vjerovati koliko se članovi Udruge zalažu za pse. Psi doista ovo mjesto smatraju svojim domom. Bilo bi im ga šteta oduzeti."

Josip kratko i iskreno dodaje: "Nismo se uopće tribali mislit, odma smo odlučili doć pomoć."

Antonela, čija su oba psa udomljena upravo iz Udruge Berta, ističe koliko joj je važno ostati uključena: "Pratimo njihov rad već godinama i nakon što smo posvojili pse, odlučili smo im pomagati koliko god možemo. Udruga ima rok do 8. ožujka da se registrira kao sklonište, a članovi svaki dan od jutra do mraka rade sa psima kako bi sve njuškice bile zdrave, mažene i pažene. Svima bih preporučila da dođu, provedu dan s njihovim psima i možda pronađu novog člana obitelji."

Udruga Berta danas ne traži puno, samo priliku da nastavi raditi ono što radi najbolje: spašavati živote. Svaka donacija, pomoć ili podijeljena riječ podrške znači korak bliže sigurnom azilu za pse koji su predugo čekali svoju sreću.

PODACI ZA UPLATU IBAN: HR9424020061100842703 Primatelj: UDRUGA BERTA Banka: ERSTE BANKA PayPal: udrugabertaknin@gmail.com