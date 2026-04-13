Udruga Autizam 365 pozvala premijera u Split: "Dođite i osobno vidite gdje se školuju naša djeca"

Udruga Autizam 365 iz Splita uputila je otvoreno pismo predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, pozivajući ga da osobno posjeti ustanove koje pohađaju djeca s teškoćama u razvoju i uvjeri se u uvjete u kojima se obrazuju i odrastaju.

Iz udruge poručuju kako godinama upozoravaju na ozbiljne propuste sustava, ali da odgovori i konkretne promjene i dalje izostaju. "Godinama šaljemo dopise. Godinama postavljamo pitanja. Godinama upozoravamo na neprimjerene uvjete, sigurnosne rizike i nejednakost u obrazovanju. Odgovori izostaju. Promjene izostaju", navode iz Udruge Autizam 365.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Upozoravaju na izostanak reakcije nadležnih

U pismu ističu kako dodatno zabrinjava činjenica da, prema njihovim tvrdnjama, ni resorni ministri dosad nisu pokazali stvarnu zabrinutost za probleme s kojima se djeca i njihove obitelji svakodnevno suočavaju.

"Još je bolnije što ni ministar nadležan za obrazovanje, niti ministar nadležan za socijalnu skrb, nikada nisu pokazali stvarnu zabrinutost dostojnu težine problema s kojima se naša djeca svakodnevno suočavaju. Nisu došli vidjeti. Nisu sjeli s roditeljima. Nisu poslali poruku da ih je briga", poručuju iz udruge. Dodaju kako roditelji i djeca takvu razinu zanemarivanja osjećaju tijekom cijele godine.

"Mi taj nivo zapostavljanja od strane sustava živimo 365 dana u godini", ističu. Udruga zato premijera poziva da dođe u Split i bez protokola, unaprijed pripremljenih prezentacija i uljepšavanja vidi stvarne uvjete u kojima borave djeca s teškoćama u razvoju. "Pozivamo Vas da dođete u Split. Da prošetate s roditeljima ustanovama koje pohađaju naša djeca. Da bez protokola, bez pripremljenih prezentacija i bez uljepšavanja vidite stvarnost", navode.

Posebno naglašavaju simboliku Splita kao drugog najvećeg grada u Hrvatskoj, grada koji se često predstavlja kao sportski grad i grad prijatelj djece. "Dođite u drugi najveći grad u Hrvatskoj. Grad koji s ponosom nosi titulu sportskog grada. Grad koji se naziva gradom prijateljem djece. Dođite i pogledajte gdje se školuju djeca ove države", stoji u pismu.

Teške optužbe o neprimjerenim uvjetima

Iz Udruge Autizam 365 tvrde kako dio djece nastavu pohađa u neprimjerenim prostorima te upozoravaju na manjak stručnog kadra i neadekvatan status pojedinih učenika. "Pogledajte Osnovnu školu Centar za autizam, djecu bez valjanog statusa, bez dovoljnog stručnog kadra, djecu koja nastavu pohađaju u prostorima smještenima u suterenu stambene zgrade", poručuju.

Ističu i da se obrazovanje njihove djece, iako zakonski obvezno, često svodi na formalno ispunjavanje obveza, bez stvarnog razvoja i napretka. "Za našu djecu obrazovanje je zakonski obvezno. No ono što im se nudi često nije obrazovanje, nego puko zadovoljavanje forme. Dijete je upisano, dijete negdje sjedi, evidencija je uredna, a stvarni razvoj, napredak i dostojanstvo ostaju nevažni", navode.

"To nije problem samo jedne ustanove"

Roditelji, upozoravaju iz udruge, godinama promatraju kako djeca stagniraju i gube već stečene vještine, ne zato što ne mogu napredovati, nego zato što im nisu osigurani uvjeti za razvoj. "Roditelji godinama gledaju kako djeca stagniraju, gube stečene vještine i postaju sve manje funkcionalna. Ne zato što ne mogu napredovati, nego zato što im se uskraćuju uvjeti u kojima bi mogla rasti", ističu.

Dodaju kako problem ne vidi samo u jednoj ustanovi, nego u cijelom sustavu. "To nije problem samo jedne ustanove. To je problem sustava", upozoravaju.

Prema njihovim riječima, djeca i mladi u brojnim ustanovama borave u skučenim, neprilagođenim i neadekvatnim prostorima, koji ponekad ne zadovoljavaju ni osnovne sigurnosne standarde. "Uvjeti koji se nikada ne bi prihvatili za drugu djecu godinama se smatraju 'dovoljnima' kada je riječ o djeci s teškoćama", poručuju. Udruga od Vlade RH traži hitnu reviziju prostornih i sigurnosnih uvjeta u svim ustanovama koje pohađaju djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, ulaganje u suvremene i sigurne prostore, kvalitetnije obrazovne programe usmjerene na razvoj funkcionalnih vještina i samostalnosti, veći broj stručnjaka te kontinuiranu edukaciju zaposlenih.

Također traže veće uključivanje roditelja i udruga u donošenje odluka, kao i jasnu nacionalnu strategiju koja će se provoditi u praksi. "Ne tražimo privilegije. Tražimo minimum dostojanstva, sigurnosti i jednakih prilika", poručuju.

"Vrijeme je za stvarne promjene"

Na kraju otvorenog pisma iz Udruge Autizam 365 ističu kako država koja ne vidi najranjivije gubi pravo nazivati se pravednom državom te apeliraju da prestanu izgovori i prebacivanje odgovornosti. "Vrijeme je da prestanu izgovori, prebacivanje odgovornosti i prazna obećanja. Vrijeme je za stvarne promjene", navode.

Premijeru su još jednom uputili izravan poziv da se osobno susretne s djecom i roditeljima. "Predsjedniče Vlade, ako želite znati u kakvom je stanju sustav, ne tražite izvješća. Dođite među djecu i roditelje. Mi Vas čekamo", zaključuju iz Udruge Autizam 365.