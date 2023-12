UDOVICA OLIVERA DRAGOJEVIĆA OTKRILA KAKAV JE BIO OLIVER: "On je svaki dan minja te ženske... ja sam ga uzdržavala, ja sam kupila vere..."

Vesna Dragojević, udovica Olivera Dragojevića, bila je gost kod Giuliana u večernjem showu na Radio Dalmaciji. Prisjetila se svoje mladosti, brojnih uspomena s pokojnim pjevačem, piše 24sata.

'Oliver je svaki dan mijenjao ženske'

Vesna je ispričala kako ju je Oliver pratio po Stradunu kad mu je zapela za oko, iako je tada imao curu.

"Bila je jedna Jelena, ja je znam! On je svaki dan mijenja te ženske... On s njom ispod ruke, a ide za mnom. A to je trajalo sigurno desetak dana. I jedan dan, sidi on u gradskoj kavani s ovim jednim redikulom, i kaže mi: ‘Šinjorina, vi ste meni nešto poznati!‘ A kažem ja njemu: ‘Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana!‘", rekla je kroz osmijeh Vesna.

Dodala je kako ju je nakon koncerta u Trebinju zvao u dva ujutro i htio doći po nju, a ona je morala na posao u bolnicu.

"On je bija izgubljen slučaj", rekla je.

'Bio je sponzoruša i ja sam ga uzdržavala'

Priznala je da je Oliver brzo upoznao njezine roditelje i često dolazio kod nje doma.

"On je bija sponzoruša, ja sam ga uzdržavala, ja sam kupila vere, moji digli kredite da uredimo stan... Kad smo se oženili, nas je jedanaestero živilo osam godina u istom stanu! Ujutro se svi razbježe, ostanemo ja i svekrva. A svekrva je imala godina kao ja sad. Ali je ona meni, po mom doživljaju, bila toliko stara, da sam ja očekivala svaki dan da će ona umrit. Ona bi govorila: Ajme ovo, ajme ono, ja ću umrit...", rekla je.

Za sebe kaže da je kao mlađa bila tiha i povučena djevojka, koja se u srednjoj školi zaljubljivala, ali ju nisu primjećivali.

"Bile su im uvijek zanimljivije druge. Ali kad danas i zadnjih godina dođem u Dubrovnik... vidin da in je krivo! Zadnji put ovaj jedan Zoran, šta je bija sa mnom u razredu, ja sam bila zaljubljena u njega, priša mi je kad je bija koncert za Olivera, ljubi mi ruke.... Kasno si se sjetio Zorane!" ispričala je.

A sad je priznala Vesna kako ima puno udvarača na društvenim mrežama.

"U inbox su mi počeli slat neke bračne ponude, pa više tamo ne iden! Ne otvaram Facebook, ne javljam se više nikome. Jedan se javlja, različita imena, a uvik ista slika, ma nisan ja blesava...", zaključila je.