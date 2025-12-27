Udario ženu na pješačkom pa pobjegao, policija ga tražila dva dana

Policija je dovršila istragu nad osumnjičenim 32-godišnjakom sa šireg križevačkog područja, zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela - izazivanje prometne nesreće te nepružanje pomoći.

Utvrđeno je da je osumnjičeni na Badnjak popodne u Križevcima, u Ulici kralja Tomislava, automobilom udario u 64-godišnju pješakinju na pješačkom prijelazu.

Kako javlja PU koprivničko-krizevačka, 32-godišnjak nije prilagodio brzinu, zbog čega je došlo do nesreće.

Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač je pobjegao s mjesta događaja, a pješakinji koja je u prometnoj nesreći zadobila teške tjelesne ozljede nije pružio pomoć, iako je to mogao bez veće opasnosti za sebe ili druge osobe.

Vozač je uhićen dva dana nakon, u petak, te će zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i u zakonskom roku će biti predan pritvorskom nadzorniku.