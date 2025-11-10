Udala se splitska influencerica: "Bilo je savršeno"

Nora Bago, splitska pjevačica i influencerica, poznata pod nadimkom Zipssssy, udala se proteklog vikenda za dugogodišnjeg partnera Antu Ćurkovića.
Detalje s vjenčanja podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.
"Ante i Nora Ćurković. Hvala našim kumovima, roditeljima, obiteljima, prijateljima. Volimo vas sve jako puno i presretni smo što smo mogli s vama podijeliti najljepši dan u našem životu. Hvala don Stipanu što nas je spojio pred Bogom. Hvala i svima u organizaciji što ste dali sve od sebe da bude savršeno i upravo je tako bilo", napisala je s svojoj objavi Nora.
Nora je privukla pažnju javnosti svojim duhovitim skečevima. Rodom je s Brača, ali živi u Splitu.
