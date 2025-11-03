Učenika bacili na pod i udarali. Spasila ga je hrabra Bruna

Ako nije u našem ‘dvorištu’, ne tiče nas se. Tako velik broj Hrvata reagira na sve vrste nasilja. Ipak, Bruna Blaić, učenica XVI. gimnazije, dokaz je da iznimke postoje, a za svoj hrabri potez priskakanja u pomoć dečku kojeg su u tom trenutku ‘mlatila’ trojica, primila je zagrebačku nagradu ‘Luka Ritz’, jednu od dviju koje nose to ime. Bruna nam govori kako su se ona i njezina prijateljica tog dana tramvajem vozile prema školi, i u jednom trenutku ugledale ‘tri huligana naših godina kako zezaju neku stariju gospođu’. I oni i one izišli su iz tramvaja na istoj stanici.

‘I tebe ćemo prebiti’

Dok su hodale prema školi ugledale su iste te dečke kako skaču na učenika iz škole. Prvo su pomislile da su prijatelji, ali onda su ga bacili na pod i ‘krenuli nabijati šakama i nogama’.

– Kada sam ugledala to došla sam do tog dečka koji ga je najviše udarao i maknula ga sa žrtve. Pitala sam ga je li normalan i što to radi. Prvo je pogledao svoje prijatelje i krenuo se smijati, ali na kraju su svi prestali i krenuli su se prijetiti meni da što ja radim, da će i mene prebiti. Ja u tom trenutku nisam ni razmišljala što oni govore i samo sam ih pitala vide li što su napravili jadnom dečku koji im nije ništa napravio. Rekla sam im da ću zvati policiju i na kraju su se samo okrenuli i otišli. Potom su prišli odrasli koji su samo gledali što se događa, nisu uopće pomogli dok su huligani bili tu, nego su tek nakon što su otišli prišli žrtvi i pitali ga je li dobro, objašnjava Bruna za Srednju.hr.

Dodaje da je jako razočarana odlukom odraslih osoba koje nisu htjele prići žrtvi. To ju je najviše pogodilo, jer se u istoj situaciji mogao naći bilo tko, a ne samo djeca. Kako kaže, ljudi koji ignoriraju bilo kakav oblik nasilja trebali bi zamisliti sebe u toj situaciji te se zapitati kako bi postupili da je to bilo njihovo dijete ili prijatelj. Ona u trenutku kad je vidjela nasilje nije puno razmišljala.

– Jednostavno sam reagirala i pokušala pomoći, jer smatram da je prirodno stati uz nekoga tko treba pomoć. Tek kasnije sam shvatila da se i meni moglo nešto dogoditi, ali u tom trenutku mi to nije bilo važno, prisjeća se Bruna.

Brunini roditelji bili su ponosni na nju, ali i malo zabrinuti jer je i ona mogla nastradati. Ipak, upravo joj oni uvijek govore da se nikad nikoga ne treba bojati i da treba biti hrabra.

– S tim stavom su me odgojili i znam da su upravo oni zaslužni što se ja ne bojim i što ću uvijek donositi ovakve odluke, ističe.

Bruna kaže da se u njezinoj školi revno radi na kvaliteti odnosa među učenicima, a pedagoška služba provodi i radionice na temu nasilja. Ipak, kad je riječ o školama u cijeloj Hrvatskoj, Bruna smatra da se premalo govori o ovoj temi.

– U prvom planu su ocjene i učenje, a ne neke stvari koje nas potiču na razmišljanje i da se zapitamo kako bi trebali postupiti u ovakvim situacijama koje nisu rijetke, ali mi ih možda ni ne vidimo ili ne obraćamo pozornost na to, iako su jako bitne. Mislim da bi škole trebale provoditi više radionica o nasilju i kako to utječe na mentalno zdravlje djece koja možda proživljavaju nasilje, ali se jednostavno ne osjećaju sigurno da to kažu, savjetuje Bruna.

Za nagradu ‘Luka Ritz’ nominirala ju je školska pedagoginja Kornelija Medić. Bila je jako sretna i ponosna, ali zapravo nije ni znala da će zaista osvojiti neku nagradu. Najvažnije joj je bilo da se za ovaj slučaj čuje te da se djeca, roditelji i odrasle osobe zapitaju oko ovog događaja i promisle o tome kako bi postupili i spriječili ovakve incidente. Velika joj je čast što je naposljetku i primila jednu ovakvu nagradu.

– Dobiti nagradu ‘Luka Ritz’ za mene znači stvarno puno i čast mi je što je moj trud prepoznat nagradom koja nosi njegovo ime. Luka je bio simbol hrabrosti, dobrote i poštovanja prema drugima i to su vrijednosti koje pokušavam živjeti svaki dan. Ova nagrada pokazuje da je važno pomagati ljudima oko sebe, biti dobar i širiti pozitivu. Podsjeća me da i male geste kao što su osmijeh, lijepa riječ ili podrška prijatelju, mogu nekome jako puno značiti. Dobiti ovu nagradu mi daje motivaciju da nastavim živjeti na način koji Luka predstavlja i da ne prestanem biti osoba koja pomaže i kojoj je stalo do drugih ljudi, zaključuje ova hrabra djevojka.