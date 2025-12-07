Učenici Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split izradili jaslice te ih postavili u KBC Split kako bi pacijentima uljepšali blagdane

Božićno vrijeme najradije provodimo u krugu obitelji i prijatelja, no neki naši sugrađani blagdane, nažalost, povode u bolnici. Toga su svjesni učenici Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split pa su, zajedno sa ravnateljicom i nastavnicima izradili jaslice te ih postavili u KBC Split kako bi pacijentima i djelatnicima uljepšali blagdansko vrijeme koje je pred nama.

„Različiti su načini na koje svatko od nas može doprinijeti ovoj našoj bolnici, jedinoj koju imamo i koja nam svima treba. Ova suradnja jedan je od primjera kako ju možemo učiniti ljepšom i boljom te u vrijeme došašća poslati poruku zajedništva koje nam je potrebno. Ponosni smo na mladost koja je ove jaslice izradila te zahvalni ravnateljici i nastavnicama što su objeručke prihvatili ovu suradnju“, kazao je ravnatelj KBC-a Split izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić.

Zadovoljstvo je izrazila i ravnateljica Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split Sela Tecilazić, dipl.ing. arh koja je istaknula kako je riječ o sinergiji dvije značajne ustanove. „Zdravstvo i školstvo su temelji društva i drago mi je da i na ovaj način možemo pokazati koliko društvu mogu doprinijeti učenici naših likovnih smjerova. Ovo nije prva naša suradnja s bolnicom. Naši su učenici likovnih umjetnosti i graditeljskih obrtničkih zanimanja već su volontirali na nekoliko odjela u popravljanju zidova i oslikavanju istih što im je predstavljalo izrazito zadovoljstvo“.

Škola je poklonila dvoje jaslice iz fundusa škole čiji učenici svake godine naprave nove jaslice u novoj tehnici. Jaslice su u bolničke prostore postavljali učenici trećeg razreda, smjer aranžersko-scenografske dizajneri, uz mentorstvo nastavnice Tanje Ukas. „Na Kliniku za ženske bolesti postavili smo jaslice izrađene od drveta, a na centralni ulaz u stacionar na Firulama jaslice izrađene od scenografskog vitraja. Riječ je o jednoj posebnoj tehnici lijepljenja bojanog stakla“.

Inicijator suradnje bila je vjeroučiteljica Nada Barać koja je potvrdila da su djeca s puno ljubavi i veselja prionula ovom zadatku. „Želja nam je bila uveseliti sve pacijente i posjetitelje bolnice za vrijeme došašća i božićnih blagdana. Nadamo se da će ova lijepa suradnja prerasti u tradiciju“.