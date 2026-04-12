Učenici OŠ Srinjine posjetili Zvjezdano selo Mosor

U sklopu ovogodišnje manifestacije GeoNight, koja se održava s ciljem popularizacije geografije i srodnih znanosti, u Zvjezdanom selu Mosor organizirano je predavanje i promatranje noćnog neba za učenike Osnovne škole Srinjine.

Sudjelovalo je dvadesetak zainteresiranih učenika, koji su na aktivnosti stigli u pratnji profesora geografije Mate Dedića. Učenici su kroz predavanje upoznali osnove astronomije – govorilo se o zvijezdama, planetima i galaksijama te o načinima snalaženja na noćnom nebu.

Program se održao pod vodstvom Duje Barića, člana udruge Zvjezdano selo Mosor i voditelja Astronomske sekcije Fizikalnog društva Split. Nakon predavanja uslijedilo je promatranje noćnog neba teleskopom s terase zvjezdarnice, tijekom kojeg su učenici imali priliku promatrati Jupiter i njegove mjesece. Također su upoznati s prepoznavanjem poznatih zviježđa koja su im pokazana na nebu.

Učenici su s aktivnosti otišli zadovoljni i puni dojmova, a tijekom programa aktivno su sudjelovali i postavili velik broj zanimljivih pitanja.