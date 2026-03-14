Učenici OŠ Mertojak drugu godinu zaredom pobjednici Modelarske lige u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva i maketarstva koje provodi Hrvatska zajednica tehničke kulture u svim županijama i Gradu Zagrebu, u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i osnovnim školama.

Županijska razina natjecanja Modelarske lige za školsku godinu 2025./2026. održana je u sklopu projekta Science Comes to Town („Znanost dolazi u grad“), u kojemu je Zajednica tehničke kulture grada Splita jedan od pridruženih partnera Gradu Splitu. Cilj projekta je približiti znanost građanima, osobito djeci i mladima, kroz praktične i svima dostupne aktivnosti.

Natjecanje je održano 13. ožujka 2026. godine u Osnovnoj školi Kman-Kocunar u Splitu. Riječ je o županijskoj razini natjecanja koje na državnoj razini provodi Hrvatska zajednica tehničke kulture, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji su ga, uz školu domaćina, organizirali Zajednica tehničke kulture grada Splita i Društvo pedagoga tehničke kulture Split. Natjecanju je pristupilo ukupno 59 učenika iz Splita, Omiša, Solina, Dugog Rata i Donjeg Muća.

Svečanom otvaranju natjecanja prisustvovali su predstavnici Grada Splita Višnja Mikulić, voditeljica Odsjeka za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu, Maja Kaštelančić, viša savjetnica za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu i Slavko Žaja, dugogodišnji savjetnik za odgoj, obrazovanje, znanost i tehničku kulturu te predstavnici projekta „Znanost dolazi u grad“, Antonija Mihovilović i Dragan Šupe.

Prije početka natjecanja u predvorju škole održana je svečanost na kojoj su se okupljenim učenicima i nastavnicima obratili predstavnik projekta „Znanost dolazi u grad“ Dragan Šupe, predsjednik Zajednica tehničke kulture grada Splita Martin Olujić te Slavko Žaja u ime Grada Splita, koji je i službeno otvorio natjecanje. Učenici škole domaćina dodatno su uveličali otvorenje zanimljivim prigodnim programom.

U organizaciji natjecanja aktivno su sudjelovali i ravnateljica škole Sanja Sinovčić te tajnik ZTK grada Splita Tomislav Nikolić.

U sklopu zadatka, koji je za učenike pripremila Hrvatska zajednica tehničke kulture, natjecatelji su od lagane šperploče trebali izraditi model kutije za mobitel, pravilnom uporabom alata i strojeva koje su donijeli sa sobom. Tijekom izrade vrednovali su se organizacija radnog mjesta, primjena zaštite na radu, pravilno rukovanje alatima i strojevima prilikom rezanja i brušenja materijala te preciznost i urednost izrade i spajanja elemenata.

Nakon izrade, svaki je rad bio ocjenjivan pod šifrom, a vrednovala se funkcionalnost uratka, dizajn te inovativna rješenja koja su učenici samostalno primijenili.

Prvo mjesto osvojili su, drugu godinu zaredom, učenici Osnovne škole Mertojak – Mila Vuko i Klea Maleš, pod mentorstvom nastavnika Nena Kuljića.

Drugo mjesto osvojila je ekipa Osnovne škole Bol iz Splita, koju su činile učenice Nina Slavić i Katija Vrvilo, uz mentorstvo nastavnice Simone Bijelić.

Treće mjesto osvojili su učenici Osnovne škole Pujanki, Stipan Topić i Mihaela Paić, pod mentorstvom nastavnika Vladimira Delića.

Svim mentorima i učenicima koji su sudjelovali dodijeljene su zahvalnice i pohvalnice za sudjelovanje na županijskoj razini Modelarske lige 2025./2026.

Sudjelovanjem na natjecanju učenici su razvijali motoričke vještine, kreativnost i inovativnost, ali i duh timskog rada te suradničkog učenja.

Pobjednici županijske razine sudjelovat će na državnoj razini Modelarske lige koja će se održati u Vukovaru od 15. do 17. svibnja 2026. godine.