Učenici masovno padaju u nesvijest: U školi hitna pomoć intervenirala 90 puta u tri mjeseca

U Srednjoškolskom centru Laktaši učenici masovno padaju u nesvijest, a nadležni u gradu na bizran način pokušavaju zataškati cijelu stvar, tvrdi nevladina organizacija "ReStart Srpska".

Kažu da vlast nije odgovorila na ključna pitanja: što je uzrok masovnog gubitka svijesti među učenicima i zašto je hitna služba morala intervenirati nevjerojatnih 90 puta u SŠC-u u samo tri mjeseca.

"Nova zgrada Srednjoškolskog centra u Laktašima otvorena je u 29. kolovoza. Nastava je počela samo tri dana kasnije. Ubrzo nakon toga prvi učenik je pao u nesvijest. Nešto kasnije slijedi niz sličnih događaja koji traju mjesecima. Do danas je hitna pomoć u školu dolazila 90 puta u oko 75 školskih dana, a neki učenici su prilikom padova zadobili teže tjelesne ozljede", navode iz ReStarta, a prenosi Klix.ba.

U takvim okolnostima, kako dodaju, tvrditi da "sigurno da uzrok nije objekt škole" nije stručno mišljenje, nego politička presuda bez dokaza, rekli su osvrčući se na izajavu gradonačelnika.

"Izjava da su 'sva djeca prije imala ove probleme' posebno je problematična. Netočna je, jer se ne odnosi na sve slučajeve, već samo na jedan slučaj, a ostali učenici su potpuno zdravi. Takvim izjavama svjesno se odgovornost prebacuje na djecu i njihove obitelji, dok se ustanova, simbol 'uspješnog projekta', unaprijed amnestira od bilo kakve provjere. To ne štiti učenike, već štiti politički narativ“, dodala je organizacija.

U videu koji su objavili na društvenim mrežama, pozvali su nadležne organe, od inspektorata do Ministarstva zdravstva Republike Srpske, da sve shvate ozbiljno i provedu potrebne provjere, kako bi prvenstveno zaštitili djecu, umirili javnost u Laktašima i Srpcu, a na kraju olakšali posao učiteljima, prenosi Dnevnik.hr.