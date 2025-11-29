Učenici iz Splita i Omiša u Zvjezdanom selu Mosor

Ovog petka, 28. studenog, zvjezdarnicu Zvjezdanog sela Mosor u Gornjem Sitnom je posjetilo četrdeset učenika petih i šestih razreda osnovnih škola "Josip Pupačić" iz Omiša i "Plokite" iz Splita. Pod vodstvom svojih nastavnika Ivice Štrbca, Tomislava Tafre i Tomislava Sorića, djeca su u zvjezdarnicu stigla u okviru izvannastavnih aktivnosti iz astronomije.

Za njih su u velikoj dvorani održani predavanje i radionica s temama iz zvjezdoznanstva, a na terasi zvjezdarnice je upriličeno i promatranje neba teleskopom. Učenici su dobili priliku pogledati kratere na Mjesecu, vidjeti tanki Saturnov prsten, izbrojiti mjesece oko planeta Jupitera i diviti se zimskom zvjezdanom jatu Vlašići.

Promatrenje nebeskih tijela je vodio astronom-animator Zvjezdanog sela Mosor Zoran Knez, a cijelu aktivnost je kao i uvijek pomgao provesti u djelo tajnik Udruge Tomislav Nikolić.

Nakon noćenja u zvjezdarnici, učenici iz Omiša i Splita su svojim kućama otišli puni najljepših dojmova.