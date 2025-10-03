Učenica iz Prirodoslovno-grafičke škole Zadar dizajnirala lice međunarodnog projekta

Na drugom transnacionalnom sastanku projekta IMANARE, članovi projektnog konzorcija, nakon provedenog natječaja za vizualni identitet projekta izabrali su kreativni prijedlog učenice Anila Doberdolani iz Prirodoslovno-grafičke škole Zadar.

Međunarodni projekt IMANARE (Implicit Anthropology of Reforms in Education) okuplja sveučilišta, istraživačke institucije i udruge iz Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Belgije s ciljem da istraže jednostavno, ali ključno pitanje: Kakva se slika čovjeka skriva iza današnjih školskih reformi? Obrazovne reforme najčešće naglašavaju mjerljive ishode, vještine ili zapošljivost, ali rijetko otvaraju dublje pretpostavke o tome kakve ljude škole nastoje oblikovati. Projekt IMANARE želi upravo te pretpostavke učiniti vidljivima i otvoriti prostor za raspravu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Projekt u trajanju tri godine analizirati europske obrazovne reforme i otkriti njihove temeljne vrijednosti i antropološke pretpostavke. Razviti će se nova “antropološka metrika”, alat za vrednovanje reformi izvan tehničkih i ekonomskih kriterija, stvoriti otvorenu bazu reformi, dostupnu učiteljima, istraživačima i donositeljima odluka, pripremiti edukacije za nastavnike i organizirati ljetnu školu za studente i mlade istraživače. Sve će završiti dokumentarni film koji bi ove važne teme trebao približiti široj javnosti.

Hrvatski partner u projektu je Udruga Mala filozofija. IMANARE sufinancira program Erasmus+ Europske unije.

Sve te teme mogu se lako iščitati iz ovog kreativnog loga.