Ubijen najtraženiji narko-bos Meksika

Nemesio Oseguera Cervantes, poznatiji kao El Mencho, vođa moćnog narkokartela Jalisco Nova Generacija (CJNG), navodno je ubijen u vojnoj operaciji u saveznoj državi Jalisco, na zapadu središnjeg dijela Meksika, prenose lokalni mediji.

Prema dostupnim informacijama, operacija je provedena u nedjelju u zoru. Meksičko ministarstvo obrane priopćilo je da je El Mencho podlegao ozljedama zadobivenima tijekom akcije, i to za vrijeme zračnog transporta nakon završetka vojne operacije, javlja Reuters.

Kartel CJNG posljednjih je godina znatno proširio svoj utjecaj izvan matične države Jalisco te danas djeluje na području gotovo cijelog Meksika. Smatra se jednom od najopasnijih i najorganiziranijih kriminalnih skupina u zemlji.

Tijekom nedjelje pojavila su se nepotvrđena izvješća o zapaljenim automobilima i naoružanim osobama na ulicama u Jaliscu i drugim dijelovima zemlje, što upućuje na moguće odmazde i pogoršanje sigurnosne situacije.

Zbog novonastalog razvoja događaja američki State Department izdao je upozorenje za američke državljane koji se nalaze u saveznim državama Jalisco i Tamaulipas te u dijelovima država Michoacán, Guerrero i Nuevo León, savjetujući im da ostanu u skloništima i prate upute lokalnih vlasti.

Sjedinjene Američke Države ranije su nudile nagradu od 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja, čime je bio jedan od najtraženijih kriminalaca u regiji.