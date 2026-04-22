U Zvjezdanom selu Mosor obilježen Dan planeta Zemlje 2026.

Povodom međunarodnog Dana planeta Zemlje, 22. travnja, udruga Zvjezdano selo Mosor je ove srijede provela prigodni program temeljen na Školi u prirodi, koju Udruga organizira već dvadeset četvrtu godinu. U programu su sudjelovali učenici tri peta razreda Osnovne škole Sućidar, pod vodstvom svojih učiteljica, te djelatnici Hrvatskih šuma, UŠP Split, Šumarije Split. Aktivnosti su se odvijale u sklopu ovogodišnjeg Festivala znanosti, kojega organizira Sveučilište u Splitu.

Program je započeo uz rijeku Žrnovnicu, gdje je voditelj Škole u prirodi i tajnik Udruge Tomislav Nikolić upoznao djecu s važnošću zaštite čovjekovog okoliša i širenja ekološke svijesti. Govorio im je o biljnom i životinjskom svijetu toga kraja, o rasprostranjenosti vode u prirodi, te o važnosti šuma i brizi za njih. Neposredno prije dolaska u zvjezdarnicu, đaci su usto i razgledali malu špilju u podnožju Makirine.

U samoj zvjezdarnici u Gornjem Sitnom je za učenike bilo upriličeno kratko predavanje s temom “Sadnja drveća“. Održao ga je dipl. inž. šumarstva UŠP Split Damjan Metličić, revirnik u Šumariji Split. Predavanje je bilo svojevrsna priprema za središnji dio programa: sadnju sadnica crnog jasena i hrasta medunca! Uz pomoć djelatnikâ Hrvatskih šuma, djeca su u vrtu pokraj zvjezdarnice posadila dvadesetak sadnica toga drveća.

Astronom-animator Udruge Zoran Knez je u nastavku programa u zvjezdarnici održao predavanje o Sunčevom sustavu, nakon čega je s terase objekta provedeno i panoramsko promatranje okolice dalekozorima. Nažalost, najavljeno promatranje Sunca teleskopom je zbog naoblake moralo otpasti, no učenici su umjesto toga kredama u boji motivima proljeća oslikali asfalt uz zvjezdarnicu.