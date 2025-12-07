U Zoni saznajte razliku između ljubomore i ljubavi, ali i tko je najbolji u šahu

Program započinje radionicom o prevenciji nasilja u partnerskim vezama, nastavlja se kvizom općeg znanja i okupljanjem anime zajednice, a završava kreativnom radionicom izrade božićnih ukrasa i otvorenim šahovskim turnirom.

- Dvodnevna radionica "Ljubav ne boli!", usmjerena na prevenciju nasilja u partnerskim vezama mladih, održat će se u ponedjeljak i utorak, 8. i 9. prosinca, u 17 sati. Sudionici će kroz interaktivni rad saznati razliku između koketiranja i seksualnog uznemiravanja, ljubomore i ljubavi te kontrole i brige, kao i steći druga korisna znanja. Pridružite se radionici, osvijestite što je nasilje i osnažite se za njegovu prevenciju - poručuje Lara Zubanović, voditeljica Zone.

U utorak u 20 sati održat će se petnaesto izdanje najposebnijeg splitskog kviza Kvizona, a u četvrtak u 18 sati najveće okupljanje splitske anime zajednice Anime zone.

- Kreativni dio programa slijedi u petak u 18 sati uz radionicu izrade božićnih ukrasa. Uz pripremljene materijale sudionici će moći izraditi vlastite ukrase ili stvarati uz podršku naših kreativnih voditeljica. Bit će to ugodna predblagdanska večer, idealna i za potpune početnike i za iskusne ljubitelje rukotvorina - najavljuje Zubčić.

Tjedan završava u subotu u 18 sati tradicionalnim šahovskim turnirom, otvorenim za sve - i profesionalce i amatere. Sudjelovanje je besplatno, a za najbolje su osigurane nagrade.

Sve informacije i mogućnost rezervacije mjesta dostupni su na klubzona.net.