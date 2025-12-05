U Zavodu za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Split uspješno odstranjen tumor vrata težak 3,3 kilograma

U Zavodu za maksilofacijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split ovih je dana izvedena zahtjevna višesatna operacija tijekom koje je uspješno odstranjen tumor vrata podrijetla podčeljusne žlijezde slinovnice težak čak 3,3 kilograma. S obzirom na neuobičajeno velike dimenzije tumora te pritisak na ključne anatomske strukture vrata, zahvat je bio izuzetno izazovan. Unatoč složenim anatomskim, funkcionalnim, ali i estetskim okolnostima, operacija je protekla uspješno i bez komplikacija. Tumor je u cijelosti uklonjen, a defekt nastao uklanjanjem tumora je adekvatno rekonstruiran. Pacijentica se izvrsno oporavlja, a svi postoperacijski nalazi su uredni.

Zahvat je izveo tim maksilofacijalnih kirurga u sastavu doc. dr. sc. Slaven Lupi-Ferandin, dr. sc. Ante Mihovilović i Sanja Kadić, dr. med., uz pomoć sestara instrumentarki Ivne Župić, Antonije Čikeš i Lu Domjanović.

Anesteziološki tim činili su anesteziolozi Sunčica Šuškov, dr. med. i Neven Kuduz, dr. med. te anesteziološka tehničarka Mara Vardić, koji su održavanjem stabilnih uvjeta tijekom operacije omogućili sigurno izvođenje zahvata unatoč kompresiji dišnih struktura tumorom.

Ovaj uspješan zahvat potvrđuje visoku razinu stručnosti Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Split i njegovu sposobnost rješavanja izrazito kompleksnih kliničkih slučajeva, istovremeno naglašavajući kontinuirani napredak u uvođenju novih kirurških tehnika i izvođenju sve složenijih zahvata, čime se osigurava vrhunska skrb za maksilofacijalne pacijente iz cijele Dalmacije koja, po pitanju ove specijalnosti, gravitira Splitu kao središnjem regionalnom referentnom centru.