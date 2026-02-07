U Zajednici tehničke kulture grada Splita obilježen Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti

Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti, koji se diljem svijeta obilježava 11. veljače, posvećen je promicanju važnosti i vidljivosti doprinosa žena u znanstvenim i tehničkim područjima te poticanju djevojaka na obrazovanje i profesionalno usmjerenje u STEM području.

Tim je povodom Zajednica tehničke kulture grada Splita navedeni dan obilježila u sklopu redovitih cjelogodišnjih radionica tehničkih aktivnosti koje se održavaju subotom. Kroz niz edukativnih i praktičnih radionica, u kojima je sudjelovalo oko 50 učenika, djeca su imala priliku upoznati život i rad istaknutih znanstvenica te se upoznati s važnošću znanosti, istraživanja, preciznosti i tehnologije u svakodnevnom radu znanstvenika.

U okviru radionica modeliranja uporabnih predmeta učenici su izrađivali stalak za epruvete, simbol znanstvenog istraživanja i eksperimentiranja. Aktivnosti su bile tematski povezane s radom znanstvenica poput Marie Curie i Rosalind Franklin, kroz što su učenici učili o važnosti preciznosti, strpljenja i ustrajnosti u znanstvenom radu.

Na radionicama robotike učenici su se upoznali s osnovama programiranja i logičkog razmišljanja kroz zadatak upravljanja robotom u ulozi pomoćnika znanstvenici. Programiranjem robota koji prati zadanu liniju i prenosi uzorke, učenici su stekli uvid u to kako tehnologija može biti vrijedan alat i saveznik u znanstvenim istraživanjima.

Radionice modeliranja 3D olovkom bile su usmjerene na izradu uporabnih i kreativnih predmeta koji pomažu znanstvenicama u njihovu radu. Kroz rad inspiriran znanstvenicama poput Marie Curie, Ade Lovelace, Katherine Johnson i Fei-Fei Li, učenici su se upoznali s različitim znanstvenim područjima te važnosti organizacije, sigurnosti i inovativnosti u znanosti.

Obilježavanjem Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti učenici su proširili svoja znanja, razvijali tehničke i kreativne vještine te dodatno osvijestili važnu ulogu žena u znanosti, tehnologiji i istraživanju. Radionice je vodila stručna suradnica Zajednice tehničke kulture grada Splita Valentina Čokić, dok je organizaciju radionica proveo tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita Tomislav Nikolić.

Ova se manifestacija održala u sklopu projekta Science Comes to Town (Znanost dolazi u grad), u kojem je Zajednica tehničke kulture grada Splita jedan od pridruženih partnera Gradu Splitu, s ciljem približavanja znanosti građanima, osobito djeci i mladima, kroz praktične, dostupne i inspirativne aktivnosti.