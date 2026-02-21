U Zagrebu se prosvjeduje protiv farme pilića, gore je i Miro Bulj

U Zagrebu se danas održava prosvjed protiv planirane izgradnje industrijskih farmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Okupljanje organiziraju Zelena akcija i Prijatelji životinja, uz potporu građanskih inicijativa “Siščani ne žele biti Smetlišćani” i “Sunjani ne žele biti smuljani”.

Organizatori ističu kako se protive velikim industrijskim kompleksima koji bi, prema njihovim tvrdnjama, mogli imati negativan utjecaj na okoliš, kvalitetu života i zdravlje stanovništva u pogođenim područjima.

Investicija teška više od 600 milijuna eura

Iza projekata stoji ukrajinski kapital. Glavni investitor većine planiranih zahvata je Premium Chicken Company, tvrtka registrirana u Hrvatskoj, koja je već otkupila zemljišta u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Prema dostupnim podacima, vlasnički je povezana s tvrtkom Renaissance Capital, čiji je vlasnik ukrajinski poduzetnik Andrii Matiukha. Ukupna vrijednost planirane investicije procjenjuje se na više od 600 milijuna eura.

Bulj: “Narod se buni”

Na prosvjedu se pojavio i saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je svoju prisutnost zabilježio i na društvenim mrežama.

Na Facebooku je poručio: “Narod se buni.”

Njegova objava izazvala je brojne reakcije pratitelja, dok se rasprava o opravdanosti i posljedicama ove investicije nastavlja i izvan samog prosvjeda.