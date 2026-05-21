U Zagrebu mirno okupljanje u čast Luke Milovca: 19 minuta šutnje za prerano ugašeni život

Udruga za bolju Hrvatsku, u suradnji s obitelji Milovac, organizira mirno i dostojanstveno okupljanje u čast tragično preminulog Luke Milovca, koje će se održati u nedjelju, 24. svibnja, s početkom u 14:00 sati u Parku Zrinjevac u Zagrebu.

Okupljanje je zamišljeno kao čin zajedničkog odavanja počasti mladom životu prerano ugašenom te izraz podrške obitelji Milovac u ovim teškim trenucima. U sklopu programa predviđeno je 19 minuta šutnje, simbolično za Lukinih 19 godina života, nakon čega će uslijediti zajednička molitva i paljenje lampaša.

"Pozivamo sve građane koji žele iskazati suosjećanje, podršku i zajedništvo da se pridruže ovom mirnom okupljanju dostojanstveno i u tišini.

Vjerujemo kako će Zagreb još jednom pokazati ljudskost, solidarnost i poštovanje prema obitelji koja prolazi kroz nezamisliv gubitak", poručuju iz udruge.