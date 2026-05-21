Ovo je najzdravije povrće na svijetu: Može se pronaći na gotovo svakoj tržnici, a gotovo svi ga ignoriraju

U svijetu u kojem se stalno traga za novim "superhranama", od egzotičnih bobica do drevnih žitarica, znanost je potvrdila da se najmoćnija namirnica često skriva pred našim očima, dostupna i cjenovno prihvatljiva. Riječ je o potočarki (lat. Nasturtium officinale), lisnatom zelenom povrću koje je u opsežnoj analizi američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) zaslužilo savršenu ocjenu 100 od 100 za nutritivnu gustoću. Studija je definirala takozvano "powerhouse" voće i povrće kao namirnice koje osiguravaju najmanje 10 posto dnevne vrijednosti 17 ključnih nutrijenata na 100 kalorija.

Potočarka je jedina od 47 analiziranih namirnica postigla maksimalan rezultat, ostavivši iza sebe popularne favorite. Primjerice, kineski kupus dobio je ocjenu 91,99, blitva 89,27, a špinat 86,43. Čak i razvikani kelj, donedavna zvijezda zdrave prehrane, postigao je gotovo dvostruko niži rezultat, s ocjenom 49,07, što baca potpuno novo svjetlo na ovu nepravedno zapostavljenu biljku. Tajna superiornosti potočarke leži u njezinoj nevjerojatnoj koncentraciji vitamina i minerala upakiranoj u minimalan broj kalorija. Sto grama sirove potočarke sadrži svega 11 kalorija, ali istovremeno pruža više od 200 posto preporučenog dnevnog unosa vitamina K, ključnog za zdravlje kostiju i pravilno zgrušavanje krvi, piše Večernji list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Također je izvanredan izvor vitamina C, s oko 43 miligrama na 100 grama, što je više od količine koju nalazimo u istoj težini naranče. Ovaj vitamin ne samo da jača imunosni sustav, već sudjeluje i u proizvodnji kolagena te štiti stanice kao snažan antioksidans. Popis se nastavlja s vitaminom A, važnim za vid i zdravlje kože, te značajnim količinama kalcija, čija je bioraspoloživost u potočarki visoka jer, za razliku od špinata, sadrži vrlo malo oksalata koji ometaju njegovu apsorpciju. Uz to, sadrži željezo, folate, magnezij i kalij, čineći svaki zalogaj nutritivnom bombom koja tijelu daje energiju bez nepotrebnog opterećenja.

Ovakav impresivan nutritivni profil izravno se prevodi u konkretne zdravstvene dobrobiti, posebice u prevenciji najčešćih kroničnih bolesti današnjice. Bogatstvo antioksidansa pomaže u neutralizaciji slobodnih radikala, čime se smanjuje stanično oštećenje i rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Istraživanja sugeriraju da ekstrakt potočarke može pomoći u snižavanju lošeg (LDL) kolesterola i triglicerida, dok su velike studije na ljudima potvrdile da visok unos lisnatog povrća iz porodice krstašica, kojoj pripada i potočarka, smanjuje rizik od srčanih oboljenja za čak 16 posto. Posebno je značajan njezin antikancerogeni potencijal. Potočarka je iznimno bogata glukozinolatima, spojevima koji se žvakanjem pretvaraju u izotiocijanate poput fenetil izotiocijanata (PEITC). Znanstvene studije pokazale su da ovi spojevi mogu inhibirati rast stanica raka, poticati njihovo samouništenje te štititi zdravu DNK od oštećenja.

Osim zaštite od teških bolesti, redovita konzumacija potočarke donosi i druge prednosti. Zbog visokog udjela vitamina K i kalcija, izvrsna je za održavanje gustoće i čvrstoće kostiju, što je čini važnom namirnicom u prevenciji osteoporoze. Neki manji znanstveni radovi čak upućuju na to da njezini antioksidativni spojevi mogu smanjiti upalne procese u tijelu izazvane intenzivnom tjelovježbom. Njezin okus je jedinstven - blago papren i pikantan, sličan rikuli, ali s manje gorčine. Ta oštrina idealno reže kroz masnoću pečenog mesa ili obogaćuje jednostavne salate i sendviče. Može se jesti sirova, čime se čuvaju svi nutrijenti, ili se može kratko ubaciti u juhe i variva pri kraju kuhanja. Neki je čak koriste kao bazu za pesto, kao zdraviju i pikantniju alternativu bosiljku. Njezina svestranost u kuhinji omogućuje lako uključivanje u svakodnevnu prehranu.

Povijest potočarke seže tisućama godina unatrag; cijenili su je stari Grci i Rimljani, a Hipokrat ju je navodno koristio u liječenju svojih pacijenata. Unatoč bogatoj prošlosti i znanstveno potvrđenoj superiornosti, danas je često zanemarena. Budući da je vrlo kvarljiva i najbolje ju je potrošiti unutar nekoliko dana, preporučuje se čuvati je u hladnjaku s peteljkama uronjenim u vodu, poput buketa cvijeća. Iako je iznimno zdrava, osobe koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi trebale bi pripaziti na unos zbog izrazito visokog sadržaja vitamina K koji može utjecati na djelovanje terapije. No, za većinu ljudi, ova moćna biljka predstavlja jednostavan, ukusan i jeftin način za poboljšanje kvalitete prehrane.