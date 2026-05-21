FOTOGALERIJA Makarska gorjela od okusa i atmosfere: Autentica donijela pravi mediteranski gourmet spektakl

Makarska je u ponedjeljak 18. svibnja živjela punim plućima – mirisima tradicionalne kuhinje, vrhunskih vina, glazbom, kreativnim chefovima i energijom koja je još jednom pokazala zašto Autentica Food & Wine Festival postaje jedan od najupečatljivijih gourmet događaja na Jadranu. Festival je centralni gastronomski događaj svibnja - mjeseca gastronomije u Makarskoj.

Treće izdanje festivala Autentica pretvorilo je Makarsku rivijeru u veliku pozornicu autentičnih okusa, emocija i mediteranskog lifestylea, okupljajući posjetitelje, brojne chefove, vinare, ugostitelje, lokalne proizvođače i ljubitelje gastronomije iz cijele Hrvatske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Festival je započeo već u petak 15. svibnja Autentica gastro patrolom koju je predvodio poznati chef David Skoko, jedan od najprepoznatljivijih ambasadora hrvatske gastronomije. Gastro patrola obišla je Makarske restorane uključene u projekt, predstavljajući najbolje od moderne dalmatinske kuhinje, lokalnih namirnica i autentičnih gourmet priča koje danas sve snažnije pozicioniraju Makarsku kao atraktivnu eno-gastro destinaciju. Upravo je taj uvod najavio vikend u kojem je gastronomija postala glavni jezik destinacije.

Vrhunac festivala održan je ovaj ponedjeljak na prepunom Kačićevom trgu, koji je tijekom cijelog dana bio ispunjen mirisima tradicionalnih delicija, zvukovima glazbe i odličnom atmosferom. Posjetitelji su uživali u Autentica Marketu – sajmu lokalnih proizvoda, vina i delicija koji je okupio brojne izlagače, vinare i OPG-ove iz cijele Dalmacije.

Poseban interes izazvao je Autentica Show Cooking, gdje je chef Ivan Vukoja kuhao zajedno s učenicima Srednje strukovne škole Makarska, pokazujući kako nova generacija mladih kuhara uspješno reinterpretira tradicionalnu dalmatinsku kuhinju kroz moderan pristup i kreativnost. Pripremili su srdele s purom i domaćom šalšom. Degustacijske porcije nestajale su u rekordnom roku, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaki detalj pripreme jela.

Velike simpatije posjetitelja osvojio je i Autentica slatki kutak, gdje su se pripremale tradicionalna torta Makarana i kumpeti uz Vedranu Velu Puharić, dok su najmlađi sudionici festivala kroz dječju radionicu “Učimo kuhati kao naše bake” zajedno s učenicima OŠ Stjepan Ivičević i Maticom umirovljenika Makarska pripremali kroštule i pokazali koliko gastronomija može biti snažan most između generacija.

Festival je donio i moderan wellness moment kroz Autentica Fit radionicu “Okusi proljeća” by Tina Gazin, gdje su posjetitelji mogli kušati zdrave bruskete s bobom i inspirirati se lokalnim sezonskim namirnicama kao dijelom suvremenog mediteranskog načina života.

Ova radionica je bila posvećena poznatom Makaraninu - preminulom književniku, autoru brojnih knjiga o gastronomiji Veljku Barbieriju, koji je na jedinstven način spajao književnost i kulinarstvo, ostavivši iza sebe bogat i prepoznatljiv opus.

Jedna od najatraktivnijih festivalskih zona bio je Autentica Cocktail Show, gdje je Poetica Distillery pripremila signature koktel “Makarana by Poetica”, elegantnu posvetu 120 godina turizma u Makarskoj. Upravo je ova cocktail zona tijekom cijelog dana postala mjesto druženja, fotografiranja i odlične festivalske energije.

Za glazbenu kulminaciju večeri pobrinuli su se Songkillersi, koji su rasplesali prepuni Kačićev trg i zaključili dan u atmosferi pravog mediteranskog open-air festivala, dok je DJ Renky tijekom cijelog dana dodatno podizao energiju festivala.

Autentica Food & Wine Festival još je jednom pokazao kako gastronomija je snažan alat promocije destinacije, identiteta i autentičnog načina života.

Makarska rivijera ovim festivalom sve se snažnije pozicionira kao moderna gourmet destinacija Mediterana u kojoj se tradicija, lokalni proizvodi, vrhunski chefovi i lifestyle iskustva spajaju u jedinstven doživljaj koji se dugo pamti.