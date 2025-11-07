U Zagrebu huligani pjevali ustaške pjesme, oglasila se policija

Policija se oglasila o večerašnjem incidentu u Zagrebu kada se grupa od 50 do 100 maskiranih muškaraca okupila ispred Srpskog kulturnog centra gdje se otvarala izložba.

Nakon što su otpjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skandirali "Za dom spremni", grupa mlađih muškaraca otišla je s mjesta događaja.

U jednom je trenutku. dok su se nalazili ispred zgrade u kojoj se otvarala izložba, jedan od maskiranih mladića pljunuo Indexovu fotoreporterku. Pljunuta je i izvrijeđana i jedna novinarka.

"Spriječili smo moguće protupravno ponašanje"

Priopćenje policije prenosimo u cijelosti.

"Večeras, 7. studenoga 2025. godine, oko 18.40 sati, u centru Zagreba u Preradovićevoj ulici, policijski službenici spriječili su moguće protupravno ponašanje veće skupine maskiranih muškaraca koji su se okupili u zoni prostora gdje se otvara izložba u sklopu Dana srpske kulture.

Nakon određenog vremena okupljene osobe su se razišle, a navedeni događaj se održao po programu.

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti", priopćila je Policijska uprava zagrebačka.

Prvotno je policija poručila da nije bilo narušavanja javnog reda i mira.

Policajci su, kada su se muškarci počeli razilaziti, neke zaustavili i legitimirali, a neke su hvatali u okolnim ulicama. Na to se iz policije nisu osvrnuli u priopćenju, prenosi Index.