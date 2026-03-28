U Zagori osvanuo lik jednog od najvećih izdajnika Hrvata. Tu je i natpis "za dom spremni"

Na jednom dijelu spomen-obilježja u Hrvacama pojavio se natpis "Za dom spremni", a uz njega i lik Ante Pavelića. Fotografije pokazuju da je sporni sadržaj ispisan na bočnom dijelu objekta, vidljivom s javne površine.

Pojava ovakvih poruka i simbola u javnom prostoru ponovno otvara pitanje odnosa prema ustaškoj ikonografiji i njezinu isticanju. Pozdrav "za dom spremni" veže se uz ustaški režim, a dodatnu težinu cijelom slučaju daje i prikaz Ante Pavelića.

Tko je bio Ante Pavelić

Ante Pavelić bio je vođa ustaškog pokreta i poglavnik NDH, režima koji je bio povezan s progonom, rasnim zakonima, logorima i masovnim zločinima nad Srbima, Židovima, Romima i političkim protivnicima. Zbog toga se njegovo ime u povijesnom i političkom kontekstu povezuje s jednom od najmračnijih epizoda ovih prostora.