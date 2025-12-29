U vrijeme blagdana i vikenda oduzeto 560 pirotehničkih sredstava, osamnaest osoba prekršajno kažnjene

U cilju zaštite života i zdravlja osoba, a posebno djece, policijski službenici i u vrijeme blagdana i vikenda nastavili su obilaske javnih površina kako bi spriječili korištenje pirotehničkih sredstava.

Ukupno je prekršajno sankcionirano osamnaest osoba, od čega pet roditelja i deset maloljetnika.

Solin: Od dvojice maloljetnika oduzeto 176 komada pirotehničkih sredstava

26. prosinca 2025.godine oko 23,20 sati policijski službenici Policijske postaje Solin su uočili dvije mlađe osobe koje su koristile pirotehniku na dječjem igralištu u Solinu. Policijski službenik im je pristupio, utvrdio da su obojica maloljetnici (rođeni 2009) koji su posjedovali ukupno 76 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2. Pirotehnika je oduzeta, a maloljetnici su dovedeni su policijsku postaju i pozvani su im roditelji.

Tijekom postupanja jedan od njih je uz nazočnost roditelja iz stana predao još 100 komada pirotehničkih sredstava.

Protiv obojice slijedi podnošenje optužnog prijedloga zbog počinjenja prekršaja, a također će biti o događaju obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Solin: Iz vozila ispalio pirotehničko sredstvo, zaustavljen i kažnjen

26. prosinca 2025.godine oko 22, 50 sati policijski službenici Policijske postaje Solin uočili su da je na raskrižju D8 i Ulice S. Radića u Solinu nepoznata osoba s mjesta suvozača iz vozila ispalila pirotehničko sredstvo (tzv. „rimska svijeća). Upotrebom svjetlosnih i zvučnih signala, izdana je naredba za zaustavljanje vozila. Utvrđen je identitet osoba koje su se nalazile u vozilu te da je pirotehničko sredstvo aktivirao je 21-godišnjak. Od njega su oduzeta još dva pirotehnička sredstva i isti će biti prekršajno prijavljen zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Žrnovnica: Oduzeta pirotehnička sredstva, rakete i bengalke, roditelj kažnjen jer je omogućio djetetu korištenje pirotehnike

U subotu, oko 20,00 sati u Žrnovnici, policijski službenici Druge policijske postaje su od maloljetnika (rođ.2009) oduzeli 13 komada pirotehničkih sredstava F3 i P1, u nazočnosti roditelja provedeno istraživanje, a maloljetnik će biti prekršajno prijavljen.

U Žrnovnici oko 17,30 sati 51-godišnjak je svom djetetu (rođ. 2012) omogućio korištenje pirotehničkog sredstva-rakete kojom prilikom je dijete lakše ozlijeđeno. Od 51-godišnjaka oduzete 4 rakete i 5 bengalki te je muškarac prekršajno kažnjen.

Split: Šest maloljetnika i tri roditelja prekršajno kažnjeni oduzeto 60 komada pirotehničkih sredstava

Policijski službenici Druge policijske postaje Split tijekom obilazaka javnih površina i na području Splita u večernjim satima u devet odvojenih događaja spriječili su maloljetnike u korištenju pirotehničkih sredstava.

Policijski službenici oduzeli su ukupno 63 komada različitih pirotehničkih sredstava. U postaju su pozvani roditelji koji su obaviješteni da su im djeca koristila pirotehniku, provedeno je istraživanje i bit će svi prekršajno kažnjeni, a o događaju će biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.

U tri događaja utvrđeno je da su pirotehniku koristila djeca mlađa od 14 godina radi čega će prekršajno biti prijavljeni roditelji. najmlađe dijete koje je koristili pirotehniku imalo je jedanaest godina.

Makarska: Oduzeto 16 komada pirotehničkih sredstava

Policijski službenici Policijske postaje Makarska utvrdili su da 13-godišnjak posjeduje zabranjeno pirotehničko sredstvo P1 koje je od njega oduzeto, a majka je prekršajno prijavljena.

U subotu, oko 21,45 sati policijski službenici utvrdili su da maloljetnika (rođ.2015) posjeduje 15 komada pirotehničkih sredstava koja su oduzeta. Obaviješten je roditelj koji je bio nazočan provođenju istraživanja, a 15-godišnjak će biti prekršajno kažnjen.

Imotski: Oduzeto 120 komada petardi, muškarac kažnjen

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski na MCGP Vinjani Donji tijekom obavljanja kontrole nad vozačem osobnog vozila utvrdili su da 49-godišnjak u vozilu posjeduje zabranjena pirotehnička sredstva. Policijski službenici su oduzeli 120 petardi kategorije F2 i P1, a 49-godišnjak je prekršajno kažnjen.

Trilj: Tijekom granične kontrole oduzeto 160 komada pirotehničkih sredstava

Policijski službenici Postaje granične policije Trilj tijekom granične kontrole utvrdili su da muškarac u vozilu ima pirotehnička sredstva koja je želio unijeti u Republiku Hrvatsku. Oduzeto je 160 komada pirotehničkih sredstava, a 43-godišnjak je prekršajno kažnjen.