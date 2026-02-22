U Vranjicu predstavljena knjiga "Vranjički žrtvoslov 20. stoljeća"

U Domu kulture u Vranjicu u subotu, 21. veljače, održana je promocija knjige „Vranjički žrtvoslov 20. stoljeća“, autora, politologa Josipa Marovića.

Knjiga je predstavljena uz moderiranje ravnatelja Gradske knjižnice Solin Ivana Peroša, a o njoj su govorili Ivan Balta, ravnatelj Nadbiskupskog arhiva Splitsko-makarske nadbiskupije, kustos Arheološkog muzeja u Splitu Nino Švonja te sam autor.

Balta je u svom izlaganju istaknuo opširnost i detaljnost djela te, kako je naveo, obzirnost autora prema svim žrtvama bez obzira na njihovu ideološku pripadnost. Švonja je naglasio kako knjiga donosi brojne vrijedne podatke iz prošlosti Vranjica, koji će na taj način biti sačuvani za buduće generacije.

Autor Josip Marović zahvalio je svima koji su sudjelovali u realizaciji knjige te istaknuo kako je temeljni motiv pisanja bio očuvati sjećanje na žrtve i spriječiti njihov zaborav.

Promocija je završila ugodnim druženjem sudionika i posjetitelja.