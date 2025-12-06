U viteškom gradu vlada prava božićna čarolija – do 18 sati stignete u bajkoviti studio Fotokluba Split!

Krivac je, kao i prethodnih godina, vesela ekipa Fotokluba Split čija je božićna karavana jutros stigla u grad. Čekaju vas do 18 sati u Gradskoj galeriji Sikirica u najbakovitijem studiju u gradu i poklanjaju najslađe fotografije za uspomenu, zato ne prepustite priliku i obavezno svratite. – Kao i uvijek, svima kažemo, ponesite osmijeh i dobru volju, a mi ćemo se pobrinuti oko svega ostaloga, poručuje ispred Fotokluba predsjednica Ana Žanko.

Prosinac je već tradicionalno mjesec tijekom kojeg volonterska ekipa jednog od najstarijih fotoklubova u Hrvatskoj, Fotokluba Split, donosi radost i veselje gdje god stigne. Božićni studio jednodnevna je manifestacija koju Fotoklub realizira već godinama u Sinju i u Splitu. Radi se o konceptu naslijeđenom iz globalne humanitarne inicijative 'Help-Portrait!' u kojoj su članovi Fotokluba sudjelovali preko 10 godina, a kojoj je cilj bio da fotografi i fotografkinje barem jednom godišnje svoje umijeće fotografiranja poklone ljudima i omoguće im besplatno studijsko fotografiranje. Kako je globalna humanitarna inicijativa 'Help-Portrait!' ugašena, Fotoklub Split je projekt odlučio provoditi pod novim imenom - 'Božićni studio Fotokluba Split'.

Manifestacija je dio programa Adventa u Sinju i sufinancirana je sredstvima Grada Sinja, a također i u Splitu studio ide kao dio Adventa i realizira se u suradnji s Turističkom zajednicom grada Splita.