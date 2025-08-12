U više od 450 slučajeva helikopteri su spašavali pacijente od početka sezone, spašeni su mnogi životi

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević, osvrnula se "Studiju 4" HRT-a na rad Helikopterske hitne medicinske službe. Istaknula je kako je od početka njenog djelovanja spašeno gotovo 2500 života, a najaktivnije su baze na Braču i Krku.

Kazala je kako je od početka sezone HHMS obavio više od 450 intervencija.

- Od početka uspostave HHMS-a, odradili su 2429 intervencija, to znači da je toliko i spašenih života. Helikopter se podiže samo u situaciji kada je život ugrožen. Ovog ljeta obavljeno je preko 450 intervencija, od toga je 170 imao Brač kao jedna od baza, a 160 Krk. Imamo helikoptere koji rade i u Zagrebu te Osijeku, rekla je.

Kako je pojasnila, zemaljski timovi uvijek odrađuju većinu intervencija, a od 1. srpnja napravili imali su 91 tisuću hitnih intervencija.

- Zemaljski timovi odrađuju najveći dio intervencija. Rade jako puno, u uvjetima kada su velike vrućine, naglasila je.

- Jako puno se ulaže u djelatnost hitne medicine. To se možda na prvu ne vidi, ali uspostaviti sustav HHMS je zahtijevalo puno vremena, truda i sredstava, dodala je.

"Piloti su iskusni, a medicinski djelatnici također moraju proći obuku"

Objasnila je i kako funkcionira proces aktivacije helikoptera.

- Svaki poziv zaprima naša medicinska prijavna-dojavna jedinica, tamo rade ljudi educirana za to koji primaju intervencije po stupnjevima hitnosti. Radi se o hrvatskom indeksu prijema poziva. Helikopter se aktivira kada se radi o prvom stupnju hitnosti, to je onaj kada je ugrožen život, rekla je.

Ipak, istaknula je kako helikopteri reagiraju i u drugom stupnju, pogotovo na prometnicama kada su velike gužve.

- Ako zemaljskim putem treba previše vremena za doći do bolnice, šalje se helikopter, dodala je.

Helikopter ima četiri člana posade, liječnike i medicinske tehničare koji su osposobljeni za rad na helikopteru.

- Posadu čine i pilot te kopilot. Pilot odlučuje kada se može krenuti, a kada ne, rekla je.

- Helikopteri često moraju sletjeti na nedostupna mjesta. Radi se o manjim helikopterima kojima je potreban minimalan prostor. Piloti koji njima upravljaju su jako iskusni, a po odredbama zrakoplovne agencije, moraju imati mnogo sati naleta kako bi to mogli raditi, dodala je.