U veljači vozio pijan, a danas na cesti ubio pješakinju u Makarskoj. Policija je tražila da mu se oduzme vozačka

Tijekom 2025. godine djelatnici Policijske uprave Splitsko-dalmatinske (PU SD) su sankcionirali gotovo 100 tisuća prometnih prekršaja na području PU SD, od čega je njih više od devet tisuća bilo zbog prisustva alkohola i droga u organizmu, tijekom upravljanja vozilom.

Da ova godina nažalost neće biti ništa bolja, iako policajci svakodnevno sankcioniraju prekršitelje, pokazuju svakodnevni, bezbrojni prekršaji u prometu koje rade stanovnici Splitsko-dalmatinske županije, ali i svi ostali. Posljednja teška prometna nesreća, nažalost sa smrtnom posljedicom, dogodila se jutros, kada je u Makarskoj smrtno stradala pješakinja koju je oborilo vozilo, kojim je upravljao BiH državljanin. Tko je kriv u toj nesreći utvrdit će policijska istraga, kao i očevid koje vodi Državno odvjetništvo.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, ovaj vozač koji ima boravište u RH je ponavljač prekršaja u prometu.

Posljednji put je zaustavljen 7. veljače 2026. godine u 1,30 sati o čemu je policija izvijestila javnost:

Tada su ga policijski službenici u žurnom postupku odveli na sud jer je 26-godišnji državljanin BIH odbio zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu. Utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 0,72 g/kg.

Već je radio prekršaje u prometu

Isključen je iz prometa i uhićen, s obzirom da je ponavljač prometnih prekršaja i odveden na sud u žurnom postupku. Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora i novčanu kaznu te zaštitnu mjeru zabrane korištenja strane vozačke dozvole na području Hrvatske u trajanju od šest mjeseci.

Međutim, sud ga je pustio na slobodu, a naknadno je odlučio da je odgovoran za počinjene prometnog prekršaja i kaznio ga uvjetnom kaznom zatvora u trajanju od 10 dana na rok od 6 mjeseci i novčanom kaznom u iznosu od 500 eura. Također, izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole u trajanju od šest mjeseci.

Ta presuda suda još nije pravomoćna, javlja Slobodna Dalmacija.

Radio je prekršaje u prometu i 2024. i 2025. godine pa su ga tako tijekom tih dviju godina policijski službenici Policijske postaje Makarska sedam puta prekršajno prijavili i kaznili (2024. godine kažnjen je zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a 2025. je prijavljen zbog odbijanja testiranja na droge, vožnju pod utjecajem alkohola).