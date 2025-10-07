U uvezenom grožđu pronađena opasna kemikalija. Posebno je štetna za djecu

U voću uvezenom iz Italije otkrivene su nedopuštene razine štetne kemikalije.

Riječ je o bijelom stolnom grožđu koje se prodavalo u Sloveniji i Hrvatskoj. U njemu je pronađena visoka razina pesticida acetamiprida, neonikotinoidnog insekticida koji ubija nametnike ciljanjem na njihov živčani sustav.

Slovenski inspektori uzeli su uzorak u tamošnjoj maloprodaji te otkrili da ima 0,23 mg/kg acetamiprida, što je triput više od dopuštene vrijednosti. Talijansko grožđe završilo je i u Hrvatskoj, ističu u europskom sustavu za sigurnost hrane. No, nije poznato gdje i kad.

U svakom slučaju, kažu kako je rizik po ljudsko zdravlje bio ozbiljan te se potrošače poziva da sporno grožđe ne konzumiraju. Acetamiprid je jedan od glavnih uzroka masovnog uginuća pčela diljem svijeta, a nedavne studije pokazale su i da je vrlo opasan za ljude, posebno malu djecu.

Znanstvenici su zaključili kako neonikotinoidi poput acetamiprida mogu pogodovati raku dojke i uzrokovati neplodnost. Osim toga, mogu ugroziti mozak nerođene djece i beba jer na njih imaju učinak sličan nikotinu, piše Danica.hr.