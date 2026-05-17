U utorak dijelovi Splita i Klisa bez struje, evo koje će ulice biti pogođene

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u utorak 19. svibnja bez električne energije privremeno će ostati dijelovi Splita i Klisa, izvijestila je Elektrodalmacija Split.

U Splitu će od 8:30 do 12:30 bez struje biti Branimirova obala 3, 4, 5 i 6 te Mažuranićevo šetalište 30 i 30A, a razlog su radovi na zamjeni mjernih uređaja.

Od 9 do 12 sati bez električne energije ostat će i dijelovi Hercegovačke ulice, Širokobriješke ulice te Put Ravnih njiva, zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Na području Klisa prekid opskrbe električnom energijom planiran je od 12 do 14 sati zbog radova na dalekovodu. Bez struje će biti više ulica i predjela, među kojima su Trg Grlo, Put sv. Ante, Mejdanski put, Senjska ulica, Put Bobana, Kliskih uskoka i druge.