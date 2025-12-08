U utorak će ovaj dio Splita sedam sati biti bez vode: "Osigurajte zalihe"

Vodovod i kanalizacija obavještava stanovnike splitskog naselja Kamen (Podglavica), koji žive u Ulici hrvatskih vitezova, da će im u utorak, 9. prosinca, biti privremeno obustavljena isporuka vode zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Prekid je planiran u vremenu od 8 do 15 sati.

Građanima se preporučuje da unaprijed osiguraju dovoljne količine vode za kućanstvo i poslovne prostore te da tijekom radova ne koriste kućanske uređaje koji zahtijevaju stalni vodeni tlak iz mreže.

Iz tvrtke upozoravaju da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, sve dok se sustav ne stabilizira.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi će biti odgođeni.