U Trogiru započelo 4. Otvoreno prvenstvo za mlađe kadete

U četvrtak, 4. rujna, u maloj i velikoj dvorani trogirske sportske dvorane započelo je 4. Otvoreno prvenstvo grada Trogira za mlađe kadete, koje je odmah prvog dana ponudilo mnoštvo uzbudljivih susreta, odličnih individualnih poteza te neizvjesnih završnica.

Mala dvorana: Trogirski dvoboj otvorio natjecanje

Turnir je otvoren lokalnim derbijem između ekipa KK Trogir i KK Trogir 2, koji je završio pobjedom prve ekipe rezultatom 60:57 u izuzetno tijesnoj utakmici. U nastavku dana KK Podstrana je nadigrala Športski klub Split s 52:38, pokazavši zavidnu razinu timske igre.

U drugom kolu mala dvorana donijela je nastavak sjajnih predstava – KK Trogir 1 nastavio je pobjednički niz protiv Šp. kluba Split s rezultatom 63:52, dok je KK Podstrana potvrdila svoju snagu uvjerljivom pobjedom nad ekipom KK Trogir 2 rezultatom 98:49.

Velika dvorana: Solin i Split dominirali prvim kolom

U velikoj dvorani turnir je otvoren dvobojem između KK Split i KK Ribola Kaštela, gdje su Splićani upisali sigurnu pobjedu rezultatom 52:31. KK Solin je zatim impresivnom igrom svladao KK Adriatic s uvjerljivih 73:28.

Drugo kolo donijelo je više izjednačenih susreta – Ribola Kaštela je uspjela nadigrati KK Adriatic s 54:35, dok je jedan od derbija dana bio susret između KK Solin i KK Split, u kojem je Solin potvrdio status favorita rezultatom 55:43.

Dojam prvog dana: Mladi talenti pokazali klasu

Prvi dan turnira jasno je pokazao kako Trogir okuplja niz talentiranih mladih košarkaša iz cijele Dalmacije. Posebno su se istaknule ekipe KK Solin i KK Podstrana, koje su ostvarile maksimalan učinak, dok su obje ekipe domaćina pokazale borbenost i kvalitetu, unatoč međusobnom ogledu.

Turnir se nastavlja sljedećih dana, a gledatelje zasigurno očekuje još mnogo uzbuđenja, neizvjesnih dvoboja i lijepih poteza na parketu.

