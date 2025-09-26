U Trogiru oduzeto pet električnih romobila od djece mlađe od 14 godina

Policijski službenici na području čitave Splitsko-dalmatinske županije nastavljaju aktivnosti vezano uz sigurnost djece i mladih u prometu, a sve u sklopu preventivne akcije „Poštujte naše znakove“. Ovoga puta nadzor su proveli policijski službenici Policijske postaje Trogir i to u neposrednoj blizini osnovnih škola na području otoka Čiova u vrijeme kada djeca dolaze u školu.

Policijski službenici uz nazočnost koordinatora za sigurnost djece i učenika u prometu navedenih škola, tijekom nadzora od petoro djece mlađih od 14 godina koji ne smiju upravljati osobnim prijevoznim sredstvima oduzeli električne romobile.

Obzirom da djeca mlađa od 14 godina nisu prekršajno odgovorna, roditelji će biti prekršajno sankcionirani, a o događaju će biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.